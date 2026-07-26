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Clasificaciones finales del Tour de Francia 2026: Así quedaron Isaac del Toro y Tadej Pogacar

El mexicano Isaac del Toro conquista oficialmente el maillot blanco del mejor joven y amarra el tercer lugar general en París; mientras que Pogacar es pentacampeón

Por: Ricardo Thomas

Tadej Pogacar e Isaac del Toro fueron dos de los principales protagonistas del Tour de Francia.
Tadej Pogacar e Isaac del Toro fueron dos de los principales protagonistas del Tour de Francia.AFP

Con la conquista del quinto Tour de Francia de Tadej Pogacar con 27 años de edad, y la irrupción del mexicano Isaac del Toro como el mejor joven y tercero en la general, concluye la edición 113 del Tour de Francia. Así quedaron las clasificaciones finales, incluida la de la última etapa.General individual (maillot amarillo)

Clasificación general

  1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 73:56:26
  2. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) +6'26"
  3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) +9'42"
  4. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) +11'56"
  5. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) +13'02"
  6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) +14'59"
  7. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) +17'48"
  8. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) +20'00"
  9. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) +29'28"
  10. Jordan Jegat (FRA/TotalEnergies) +33'21"

Puntos (maillot verde)

  1. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) — 559 pts
  2. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) — 475
  3. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) — 367
  4. Max Kanter (GER/XDS-Astana) — 289
  5. Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) — 246
  6. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 198
  7. Soren Wærenskjold (NOR/Uno-X Mobility) — 159
  8. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) — 157
  9. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 143
  10. Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) — 139

Montaña (maillot de lunares)

  1. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) — 156 pts
  2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 100
  3. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) — 99
  4. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) — 55
  5. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) — 50
  6. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) — 41
  7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 40
  8. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) — 36
  9. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) — 29
  10. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) — 28

Mejor joven (maillot blanco)

  1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 75:02:08
  2. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) +2'14"
  3. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) +3'20"
  4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) +8'06"
  5. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) +54'01"
  6. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +1:25:46
  7. Matthew Riccitello (USA/Decathlon-CMA CGM) +2:01:27
  8. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) +2:22:01
  9. Raúl García (ESP/Movistar) +2:42:50
  10. Kévin Vauquelin (FRA/Netcompany-Ineos) +2:51:35

Equipos

  1. Lidl-Trek — 224:57:43
  2. UAE Emirates-XRG +36'57"
  3. Red Bull-Bora +1:06:22
  4. Decathlon-CMA CGM +1:47:44
  5. Visma-Lease a Bike +2:18:03
  6. EF Education-EasyPost +3:38:20
  7. Netcompany-Ineos +4:49:54
  8. Bahrain-Victorious +5:38:20
  9. TotalEnergies +5:49:30
  10. Pinarello-Q36.5 +5:50:07

Etapa 21 (Thoiry – París 88.7 km) — 26 de julio de 2026

  1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Premier Tech) — 1:58:49
  2. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) m.t.
  3. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) m.t.
  4. Max Kanter (GER/XDS-Astana) m.t.
  5. Matej Mohorič (SLO/Bahrain-Victorious) m.t.
  6. Rick Pluimers (NED/Tudor Pro Cycling) m.t.
  7. Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) m.t.
  8. Milan Fretin (BEL/Cofidis) m.t.
  9. Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ United) m.t.
  10. Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) m.t.

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