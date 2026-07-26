Clasificaciones finales del Tour de Francia 2026: Así quedaron Isaac del Toro y Tadej Pogacar
El mexicano Isaac del Toro conquista oficialmente el maillot blanco del mejor joven y amarra el tercer lugar general en París; mientras que Pogacar es pentacampeón
Con la conquista del quinto Tour de Francia de Tadej Pogacar con 27 años de edad, y la irrupción del mexicano Isaac del Toro como el mejor joven y tercero en la general, concluye la edición 113 del Tour de Francia. Así quedaron las clasificaciones finales, incluida la de la última etapa.General individual (maillot amarillo)
Clasificación general
- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 73:56:26
- Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) +6'26"
- Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) +9'42"
- Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) +11'56"
- Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) +13'02"
- Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) +14'59"
- Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) +17'48"
- Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) +20'00"
- Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) +29'28"
- Jordan Jegat (FRA/TotalEnergies) +33'21"
Puntos (maillot verde)
- Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) — 559 pts
- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) — 475
- Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) — 367
- Max Kanter (GER/XDS-Astana) — 289
- Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) — 246
- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 198
- Soren Wærenskjold (NOR/Uno-X Mobility) — 159
- Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) — 157
- Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 143
- Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) — 139
Montaña (maillot de lunares)
- Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) — 156 pts
- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) — 100
- Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) — 99
- Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) — 55
- Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) — 50
- Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) — 41
- Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 40
- Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) — 36
- Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) — 29
- Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) — 28
Mejor joven (maillot blanco)
- Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) — 75:02:08
- Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) +2'14"
- Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) +3'20"
- Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) +8'06"
- Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) +54'01"
- Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +1:25:46
- Matthew Riccitello (USA/Decathlon-CMA CGM) +2:01:27
- Pablo Castrillo (ESP/Movistar) +2:22:01
- Raúl García (ESP/Movistar) +2:42:50
- Kévin Vauquelin (FRA/Netcompany-Ineos) +2:51:35
Equipos
- Lidl-Trek — 224:57:43
- UAE Emirates-XRG +36'57"
- Red Bull-Bora +1:06:22
- Decathlon-CMA CGM +1:47:44
- Visma-Lease a Bike +2:18:03
- EF Education-EasyPost +3:38:20
- Netcompany-Ineos +4:49:54
- Bahrain-Victorious +5:38:20
- TotalEnergies +5:49:30
- Pinarello-Q36.5 +5:50:07
Etapa 21 (Thoiry – París 88.7 km) — 26 de julio de 2026
- Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Premier Tech) — 1:58:49
- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) m.t.
- Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) m.t.
- Max Kanter (GER/XDS-Astana) m.t.
- Matej Mohorič (SLO/Bahrain-Victorious) m.t.
- Rick Pluimers (NED/Tudor Pro Cycling) m.t.
- Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) m.t.
- Milan Fretin (BEL/Cofidis) m.t.
- Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ United) m.t.
- Biniam Girmay (ERI/NSN Cycling) m.t.