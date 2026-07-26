Norris gana el GP de Hungría; nuevo abandono de Checo Pérez con Cadillac

Lando Norris logró la victoria en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2026 donde el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, recuperó el podio, esto mientras que el fin de semana de pesadilla de Sergio Pérez terminó con otro abandono por partida doble para la escudería americana.

En la arrancada, los McLaren se colocaron en el 1-2 cuando los semáforos se apagaron, pero para sorpresa de todos no fue Lando Norris, ganador de la pole quien ascendió al liderato sino Oscar Piastri. Detrás de ellos Max Verstappen sorprendió a Charles Leclerc para tomar el tercer escaño, todo esto mientras que George Russell caía a la posición 18 luego de tener complicaciones en la salida.

Hamilton y Leclerc vieron su estrategia comprometida en el inicio. Ambos apostaron por la goma blanda y quedaron bloqueados detrás de Verstappen hasta la ronda de parada de pits cuando el siete veces campeón del mundo se ubicó por delante del de Red Bull. Sin embargo, el inglés de los de Maranello no esperaba un ataque decidido del tetracampeón quien le ganó la posición en pista al extender la frenada en la curva 1.

Adelante, Norris reclamó a McLaren que era más veloz que Piastri justo en un momento donde la carrera del australiano comenzó a complicarse. El aussie primero tuvo un incidente con el Williams rezagado de Carlos Sainz con quien llegó al contacto por un descuido del español. Desde ese momento no recuperó el ritmo hasta que abandonó la competencia en la vuelta 56 por una falla en la caja de cambios terminando con sus aspiraciones de podio, pero además otorgando un Virtual Safety Car que ayudó a Verstappen.

Cuando la carrera reinició para los últimos 12 giros y tras una parada rápida de Norris, Leclerc y Hamilton en los pits para colocar gomas rojas; fue el turno de Andrea Kimi Antonelli de recuperar posiciones. El de Mercedes había optado por una goma dura para cerrar la competencia y, a diferencia de los otros punteros no fue a los boxes con el VSC. Eso le permitió a Antonelli escalar hasta la tercera plaza para asegurar el último escaño del podio.

Adelante, Norris sin dificultades se llevó la victoria. El gran héroe de la carrera fue Verstappen que extendió la vida de un set de gomas blandas durante 28 vueltas para tomar sorpresivamente el segundo puesto del podio.

Antonelli llegó en tercero con Charles Leclerc ascendiendo al cuarto luego de una sanción de cinco segundos sobre Hamilton por exceder la velocidad en pits en su última detención.

Isack Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad cerraron el top 10.

¿Qué sucedió con Sergio Pérez en el GP de Hungría 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancó desde la zona de pits con el objetivo de solucionar los problemas del Cadillac con los trabajos realizados el sábado por la noche.

Sin embargo, la mala suerte de Cadillac no cambió y la carrera fue un suplicio. Primero Valtteri Bottas abandonó la competencia por falla en los frenos mientras que Sergio Pérez fue el siguiente por un inconveniente en la suspensión.