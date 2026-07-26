Piastri explota contra Sainz tras incidente en Hungría: “Es inaceptable”

Oscar Piastri despotricó contra Carlos Sainz por la manera en la que condujo mientras el australiano lideraba el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el que abandonó por una falla en la transmisión de su McLaren.

Piastri parecía tener bajo control su liderato sobre su coequipero Lando Norris mientras se dirigían a cumplir con su segunda detención en pits, misma que el británico adelantó en la vuelta 39.

Pero Piastri se encontró con rezagados, incluyendo a Sainz, con quien protagonizó un roce de carrocerías mientras ambos negociaban con las curvas 3, 4 y 5.

Esto le costó el liderato tras hacer su ingreso a pits, en el giro 41, porque salió detrás de Norris, eventual ganador, siendo una situación que lo irritó durante y después de la carrera.

Yo sabía que había banderas azules, pero había banderas azules en todas las señales de los comisarios, estuve justo detrás de él durante un sector y no podía creer lo que pasó”, compartió.

Que te choque un auto lapeado nunca es algo que esperes que salga mal en una carrera, y hoy lo fue. Así que no me importa si no me vio; el hecho de que él no me viera, que nadie le avisara o que no estuviera atento es inaceptable”.

“Él estaba luchando con Fernando (Alonso) por el último puesto como si fuera el campeonato del mundo, y me costó el liderato de la carrera. Él es bastante crítico con los demás, y otros ya lo han criticado antes por ser frustrante en pista, y cuando haces algo así, creo que deberías mirarte un poco al espejo”.

Piastri lideró la primera parte de la carrera de este domingo Sona Maleterova/McLaren Racing

Entre toda su frustración, Piastri le reclamó a su equipo por el momento en el que lo llamaron para entrar a pits, lo cual también contribuyó a la pérdida del liderato.

Pero después de la carrera, tuvo más claro el motivo por el cual recibió la orden más tarde, en comparación con Norris, el cual era seguir delante de Lewis Hamilton.

Carlos me embistió y, en ese momento, esperaba que tal vez no hicieran entrar a pits a Lando por ese incidente para, al menos, darme la oportunidad de mantenerme en cabeza, pero creo que eso no es muy razonable”, admitió.

En ese momento estaba muy molesto por lo sucedido. Creo que el momento de mi parada en pits fue el adecuado; queríamos vencer a Lewis y eso era lo que teníamos que hacer."

Sainz recibió cinco segundos de castigo por el contacto con Piastri. El español apuntó a un problema de transmisión de información a su volante, además de que asegura que no había modo de verlo a través de los espejos retrovisores.

En ese momento, no tenía ni idea de que me iban a lapear, y además, sí, estaba en una gran pelea con Fernando, intentando adelantarlo en la curva, y no me esperaba que Oscar estuviera ahí”.