Mathieu Van der Poel se impone en un final de alarido en París en el cierre del Tour de Francia

El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) resistió el brutal ataque del esloveno Tadej Pogacar para conquistar una espectacular victoria en la etapa 21 del Tour de Francia 2026, firmando un broche de oro inolvidable para la ronda francesa, en la que el mexicano Isaac del Toro terminó rezagado en el día, pero mantuvo su posición en la clasificación general.

La jornada final, recortada a 89 kilómetros por motivos de seguridad pública derivados de los incendios forestales, ofreció un desenlace de antología sobre el empedrado de París, cuando Van der Poel resistió la presión de Pogacar, a quien se le acabó la energía y ya no pudo pelear por la victoria del que ya es el quinto Tour de Francia que gana en su carrera.

El milagro de la neutralización para Isaac del Toro

Del Toro corrió con suerte de que se hizo el anuncio de que los tiempos quedaban neutralizados cuando restaban 47 kilómetros, debido a las amenazas de lluvia. Así que después que tuvo que cambiar de bicicleta por una falla mecánica, no tuvo que luchar para no perder su posición en la clasificación general ni tampoco la del líder de los jóvenes.

A falta de 10 kilómetros para la línea de meta, coincidiendo con el tercer y definitivo ascenso a la mítica elevación de Montmartre, Van der Poel ejecutó un demarraje brutal y explosivo. Una vez más, Pogacar, luciendo su flamante e histórico quinto maillot amarillo, salió a su caza en un duelo directo que rememoró la épica de la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos corredores unieron fuerzas en un relevo perfecto a lo largo de los kilómetros llanos finales, abriendo una brecha máxima de hasta 18 segundos frente a un pelotón hambriento comandado por los velocistas.

Mathieu Van Der Poel se funde en un abrazo con Tadej Pogacar, quien lo obligó a emplearse a fondo en busca de la victoria del Tour de Francia. Reuters

El ataque fulminante de Van der Poel en Montmartre

A menos de 500 metros para el final, las fuerzas del esloveno claudicaron debido al extenuante desgaste acumulado, dejando a Van der Poel en solitario al frente. En un cierre dramático e infartante, el pelotón masivo se le echó encima a una velocidad vertiginosa en la recta de los Campos Elíseos. Sin embargo, mediante un agónico e histórico golpe de cadera sobre la misma línea de meta, Mathieu van der Poel resistió por escasos milímetros para adjudicarse el triunfo.

Su propio compañero de equipo, Jasper Philipsen, cruzó en la segunda posición, completando la fiesta del Alpecin-Premier Tech, mientras que Mads Pedersen cerró el podio de la etapa en tercer lugar.