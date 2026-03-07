Lance Stroll recibe el visto bueno de la FIA para correr el Gran Premio de Australia

La FIA le ha dado permiso a Lance Stroll para participar en el Gran Premio de Australia, ronda inaugural del Mundial 2026 de Fórmula 1, a pesar de no haber participado ni en la práctica del sábado ni en la calificación.

El canadiense ha sufrido más que su coequipero Fernando Alonso por la situación actual del modelo AMR26 de Aston Martin, cuyas fallas de confiabilidad no sólo han orillado al equipo a plantearse correr una cantidad limitada de vueltas para la carrera de este domingo, sino además, han puesto en riesgo su integridad física.

Stroll, quien mencionó que la experiencia de pilotar el coche en cuestión podría compararse con montar una silla eléctrica ante la cantidad de vibraciones en el motor, no registró vueltas ni en la tercera práctica libre ni en la calificación por problemas en el tren motriz Honda, Además, sólo ha completado 16 vueltas a lo largo del fin de semana.

Por reglamento, un piloto no tiene garantizado su lugar en la carrera si no ha establecido un tiempo con una diferencia del 107% del registrado por el ganador de la 'pole position', que en este caso fue George Russell.

Sin embargo, la FIA ha permitido a Stroll ser parte del Gran Premio de este domingo en Melbourne, enlistando motivos como el hecho de que Alonso, quien acabó en el sitio 17 en la calificación, demostró que el AMR26 era capaz de establecer tiempos dentro del rango establecido, junto con otras razones.

El piloto del coche 18, Lance Stroll, ha completado un total de 859 km en lo que va de año con el AMR26. Ha competido en 178 Grandes Premios del Campeonato Mundial de F1 desde su debut en 2017", se lee en un boletín del organismo.



Ha competido en siete Grandes Premios de Australia, calificando en seis de ellos, con un cuarto puesto como mejor resultado en 2023, lo que demuestra un profundo conocimiento del circuito y sus requisitos operativos. Ha sumado 325 puntos en el Campeonato Mundial, incluyendo podios y una pole position".

El equipo también destacó que, por prudencia, decidió que el auto 18 no participara en la calificación debido a un conducto de aceite dañado, para poder realizar más investigaciones".

Es posible que ningún Aston Martin complete la carrera Aston Martin Formula One Team

Max Verstappen y Carlos Sainz, quienes tampoco establecieron tiempos en la calificación, también recibieron este permiso, aunque ellos no tuvieron problema en mostrar tiempos competitivos durante el fin de semana.

Stroll lamenta que el inicio de temporada no sea el deseado.

Ha sido un fin de semana difícil hasta ahora, con algunos problemas que nos han impedido conseguir las vueltas necesarias", expresó.