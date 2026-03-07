F1: George Russell logra la 'pole' del Gran Premio de Australia

George Russell inaugurará la nueva era técnica de la Fórmula 1 arrancando en la ‘pole position’ del Gran Premio de Australia, primera fecha del Campeonato Mundial 2026.

El británico abrió su ofensiva en la Q3 de este sábado registrando una vuelta de 1m19.084s., repitiendo la tendencia que impuso en el entrenamiento de media tarde, al establecer una diferencia de medio segundo sobre Lando Norris.

Si bien su coequipero Kimi Antonelli superó su registro por 0.293s en su último giro lanzado, Russell respondió casi de inmediato al registrar 1m18.518s con 45 segundos restantes en el reloj, asegurando su novena ‘pole position’ en la categoría.

Antonelli, quien tuvo un fuerte accidente en prácticas que puso en riesgo su participación en la calificación, amarró el 1-2 para la casa de Brackley.

En su debut con Red Bull, Isack Hadjar se ubicó en tercer sitio para salvar la honra de Red Bull, luego de un accidente que Max Verstappen protagonizó en la Q1. Si bien el francés terminó casi ocho décimas por detrás de Russell, venció por 0.024s de Charles Leclerc, el mejor representante de Ferrari.

La dupla de McLaren compartirá la tercera fila de salida, con el local Piastri adelante del campeón defensor Norris. Su compatriota Lewis Hamilton apenas alcanzó el séptimo puesto, quedando adelante de los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Gabriel Bortoleto cerró la primera mitad de la tabla, pero no registró tiempos, luego de sufrir una falla mecánica en su Audi al término de la Q2, tras la que rodó a muy baja velocidad en su camino a pits. De hecho, Lindblad tuvo que hacer maniobras evasivas para evitar un accidente con su coequipero Lawson.

Nico Hulkenberg será undécimo en la salida, luego de quedar por debajo del corte en la Q2. Al alemán le seguirá la dupla de Haas, con Oliver Bearman delante de Esteban Ocon, así como de Pierre Gasly, Alex Albon y Franco Colapinto, quien a su vez dejó fuera de la Q1 a Fernando Alonso.

En este primer segmento, el español, junto con el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, fueron los únicos en registrar tiempos, luego del despiste de Verstappen y de los problemas mecánicos que sufrieron los autos de Carlos Sainz y de Lance Stroll.

Pérez, en su regreso a la Fórmula 1, superó a su coequipero en Cadillac por 0.639s.

La sesión duró una hora con 20 minutos debido a que hubo dos banderas rojas: Además del accidente de Verstappen del final de la Q1, los mecánicos de Mercedes olvidaron quitar un ventilador del coche de Antonelli al arrancar la Q3, por lo que el italiano lo fue arrastrando por varios metros hasta que se cayó en plena pista, a la salida de la Curva 2.

Norris no pudo esquivar la pieza y pasó sobre ella, dejando escombros suficientes para generar una bandera roja.

El Gran Premio de Australia comenzará este sábado 7 de marzo a las 22:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

Resultados: Calificación GP de Australia 2026 de Fórmula 1