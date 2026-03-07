¿Repetirá la hazaña? Isaac del Toro vuelve a la Tirreno-Adriático en su mejor momento en el ciclismo

Isaac del Toro no detiene su ascenso meteórico en el ciclismo de élite y ya se prepara para afrontar la Tirreno-Adriático 2026, que se disputará del 9 al 15 de marzo.

El joven mexicano de 22 años del UAE Team Emirates llega con el impulso anímico de haber conquistado el sábado 7 de marzo de 2026 un histórico tercer lugar en la Clásica Strade Bianche, donde compartió el podio en la Piazza del Campo junto a su líder de filas, Tadej Pogacar.

Esta actuación ratifica al deportista ensenadense como una de las realidades más sólidas del World Tour, apenas unos días después de haberse proclamado campeón general del UAE Tour 2026.

Ahora se prepara para volver a subir en la bicicleta en un par de días para afrontar este desafío, en el que dio sus primeros visos como una potencial figura del ciclismo internacional hace un par de años, cuando terminó en la cuarta posición a 2:20 minutos del vencedor Jonas Vingegaard.

En la edición del año pasado, finalizó en la posición 19 de la clasificación general. Esta edición fue ganada por su compañero Juan Ayuso. Del Toro acumuló un tiempo total de 28:43:57, quedando a 2:20 minutos del líder.

A pesar de no haber alcanzado el podio el año anterior, destacó por su combatividad en las etapas de montaña y su capacidad para mantenerse en el grupo de favoritos durante las jornadas más exigentes.

Para este 2026, la expectativa sobre el ciclista de Baja California es considerablemente mayor. Con un año más de experiencia en el pelotón profesional y tras haber demostrado que puede subir al podio en monumentos y clásicas de alto nivel, Del Toro buscará escalar posiciones en la general y pelear por el maillot blanco de mejor joven.

La competencia contará con figuras como Vingegaard y Filippo Ganna, lo que representa el escenario ideal para que el mexicano intente superar su marca personal de la temporada pasada y seguir sumando puntos en el ranking de la UCI.