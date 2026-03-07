Baltimore Ravens sacude a la NFL sumando al estelar ala defensivo Maxx Crosby que dejara a Raiders

Los Baltimore Ravens sacudieron el mercado previo a la nueva temporada de la NFL al acordar la llegada del estelar defensivo Maxx Crosby en un intercambio con Las Vegas Raiders, movimiento que refuerza de manera significativa a la defensiva de la franquicia de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con personas con conocimiento del acuerdo, quienes hablaron bajo condición de anonimato, el trato no podrá hacerse oficial hasta que comience el nuevo año de la NFL la próxima semana. Como parte de la operación, Baltimore enviará a los Raiders dos selecciones de primera ronda, incluida la número 14 global del próximo Draft.

Crosby, de 28 años, llega a Baltimore tras consolidarse como uno de los cazadores de mariscales de campo más consistentes de la liga. La temporada pasada registró 10 capturas de quarterback y 28 tackleadas para pérdida de yardas, la cifra más alta de su carrera. En total, ha alcanzado doble dígito de sacks en cuatro de sus siete temporadas.

La incorporación responde a una necesidad clara para los Ravens. Su defensiva finalizó empatada en el lugar 28 de la liga en capturas durante la campaña pasada con apenas 30 detenciones de QB detrás de la línea de golpeo, una estadística muy por debajo de los estándares históricos de la franquicia.

Baltimore, que ahora tiene como entrenador en jefe a Jesse Minter, busca reforzar su roster para competir de inmediato por volver a la postemporada, especialmente con el mariscal de campo Lamar Jackson como el líder del proyecto.

El traspaso de Crosby se suma a una tendencia reciente de grandes movimientos entre defensivos estelares en la liga. El año pasado, el ala defensivo Micah Parsons fue enviado de los Dallas Cowboys a los Green Bay Packers en un acuerdo que también involucró selecciones altas del draft y al tackle defensivo Kenny Clark.

Durante buena parte de su carrera, Crosby expresó su deseo de permanecer con los Raiders. Sin embargo, la frustración por los resultados del equipo se hizo evidente al final de la campaña pasada, cuando la organización decidió colocarlo en la lista de lesionados con dos partidos aún por disputar debido a un problema en la rodilla.

El defensivo, conocido por su intensidad y resistencia en el campo, abandonó las instalaciones del equipo tras ser informado de la decisión. Semanas después, al ser cuestionado sobre los rumores de su salida, evitó confirmar si buscaba dejar la franquicia.

Solo me siento y me río porque conozco mi verdad”, dijo Crosby en una entrevista con Colin Cowherd. “Cuando me voy a dormir tengo una sonrisa porque no tengo que explicarle nada a nadie”.

Con su llegada, los Ravens fortalecen su defensiva y dejan claro que su objetivo inmediato es competir por ser uno de los equipos contendientes a llegar al Super Bowl en la Conferencia Americana.