Messi cuesta hasta 80 millones de dólares al año a Inter Miami

Lionel Messi no solo cambió el rumbo deportivo del Inter Miami, también elevó el tamaño del negocio alrededor del club. El propietario de la franquicia, Jorge Mas, reveló que el astro argentino cuesta entre 70 y 80 millones de dólares al año, una cifra que incluye su salario como futbolista y el valor de su participación accionaria dentro de la institución.

El empresario explicó que el impacto económico de tener al campeón del mundo dentro del equipo es enorme, pero que la inversión está plenamente justificada. “Necesito patrocinadores de primer nivel porque los jugadores son caros”, explicó Mas en declaraciones retomadas por Bloomberg. “Yo pago a Messi —y vale cada centavo—, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año considerando todo”.

De acuerdo con el reporte oficial de la MLS Players Association, Messi tiene un salario base cercano a los 12 millones de dólares, mientras que su compensación garantizada —que incluye bonos repartidos durante la duración del contrato— asciende a 20.45 millones de dólares.

Con esas cifras, el argentino fue el jugador mejor pagado de la Major League Soccer la temporada pasada. Muy por detrás aparece Son Heung-min, entonces con Los Angeles FC, con 11.15 millones de dólares en compensación garantizada, mientras que el mediocampista español Sergio Busquets, también en Inter Miami, percibía 8.75 millones antes de retirarse al final de la campaña.

Sin embargo, el verdadero valor del acuerdo de Messi no se limita a su salario como jugador, ya que su contrato también incluye una participación en la propiedad del club, un elemento que eleva de forma considerable el valor total de su compensación.

Antes de la llegada del argentino en 2023, Inter Miami estaba valuado en aproximadamente 585 millones de dólares. Desde entonces, el crecimiento comercial y mediático del proyecto ha sido explosivo. En su ranking más reciente, Forbes estimó el valor del club en alrededor de 1,350 millones de dólares, más del doble en apenas unos años.

Ni el club ni la liga han confirmado públicamente qué porcentaje del equipo recibirá Messi, aunque las estimaciones del propio Mas indican que esa participación podría representar al menos 60 millones de dólares anuales dentro del cálculo total de su contrato.

El acuerdo del argentino con Inter Miami se extiende hasta la temporada 2028-2029, y su participación accionaria se activaría formalmente una vez que decida retirarse como futbolista profesional.

Además de su contrato con el club, Messi firmó acuerdos comerciales independientes con empresas como Apple y Fanatics, relacionados con la expansión global de la MLS. Esos ingresos, junto con posibles acuerdos con Adidas, no están incluidos dentro del contrato directo con Inter Miami, lo que refleja que el impacto económico del argentino en el futbol estadounidense va mucho más allá de lo que recibe dentro de la cancha.