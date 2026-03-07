Norris acepta que la F1 ha pasado a los "peores" coches con las reglas 2026 

El arranque de la temporada 2026 en el Albert Park no solo ha puesto a prueba la velocidad de los pilotos, sino también su capacidad de adaptación técnica. Lando Norris, quien calificó en la sexta posición para el Gran Premio de Australia, ha lanzado una advertencia sobre lo que considera un "problema mayor" bajo el nuevo reglamento: la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido en pista.

El piloto de McLaren quedó a casi un segundo de la pole position de George Russell (Mercedes) y por detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Sin embargo, más allá del resultado, Norris enfatizó que su fin de semana se vio hipotecado desde la primera práctica libre, donde un fallo en la caja de cambios le restó minutos cruciales.

Bajo las normativas previas, perder una sesión de prácticas era un contratiempo manejable. En 2026, según Norris, es una sentencia de desventaja. La razón principal es que los nuevos sistemas de recuperación de energía y gestión de batería requieren un aprendizaje constante tanto del piloto como de la computadora del motor.

"El problema ahora es que no es como si pudieras volver al coche, conducir lo que ya conocías y simplemente hacer 'clic'. Este coche es simplemente extraño", confesó Norris. "En el pasado, si te perdías la FP1, no te preocupaba demasiado; siempre me sentí con confianza para recuperar la velocidad. Pero ahora, cuando pierdes cinco vueltas, el motor no aprende lo que necesita aprender y te quedas en desventaja".

El extraño arte de dejar de acelerar para ir más rápido

Norris detalló cómo el estilo de conducción ha dado un giro radical. Ahora, los pilotos deben dominar el equilibrio entre el frenado y la cosecha de energía, una técnica que desafía los instintos de décadas de competencia.

"Se trata de entrar en el ritmo de dejar de acelerar (lift) en todas partes para ir más rápido, usar marchas que no quieres usar y entender que cuando dejas de acelerar más, frenas más tarde, pero tienes que frenar menos. Por eso las vueltas son más valiosas que nunca", explicó el británico de 26 años.

Sin embargo, el campeón del mundo, quien en su momento desestimó las críticas de Max Verstappen comparando los nuevos F1 con la Fórmula 1, ahora se ha unido a las quejas.

"Hemos pasado de los mejores coches jamás construidos en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a probablemente los peores. Esto es una mierda”.