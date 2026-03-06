¡Podio mexicano! Noel León logra segundo lugar en debut en Fórmula 2

Noel León abrió con éxito su etapa por la Fórmula 2, al finalizar en segundo lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Australia 2026.

El piloto mexicano, quien ascendió a la antesala de la Fórmula 1 con Campos Racing, avanzó desde el séptimo puesto de salida durante la jornada de este sábado en Melbourne, caracterizada por tener que hacer una gestión muy importante de los neumáticos en el nivel de degradación.

León llegó al tercer puesto apenas en el cuarto giro de competencia, aprovechando un trompo de Goethe y. Rebases sobre Kush Maini, Nikola Tsolov y Rafael Cámara, para luego mantenerse en la persecución sobre el tailandés Tasanapol Inthraphuvsak.

Tras un periodo con Auto de Seguridad en el que no ingresó a pits por neumáticos, León no sólo tuvo un ritmo competitivo, sino que atacó a Inthraphuvsak a cuatro giros de concluir, haciendo el rebase en la Curva 10.

De este modo, Noel León aseguró la segunda posición en su debut en la categoría para completar un 1-2 para Latinoamérica, ya que el ganador fue el paraguayo Joshua Dürksen, quien tomó la delantera en el comienzo y no la volvió a soltar.

El británico Alex Dunne, quien esta semana fue confirmado como nuevo integrante de la Academia Alpine, completó el podio, seguido de Inthraphuvsak y Ritomo Miyata.

Por su parte, el también mexicano Rafael Villagómez cruzó la meta en el lugar 13, mientras el estadunidense Colton Herta, proveniente de IndyCar, tuvo un incidente con Tsolov e intentó hacer una estrategia alterna, pero se conformó con el puesto 16.

La carrera principal de la Fórmula 2 en Melbourne será este sábado a las 18:25 hrs (Tiempo del Centro de México), con cobertura por el servicio de streaming F1 TV. León tomará la salida desde el cuarto sitio, con Villagómez saliendo desde la posición 16.