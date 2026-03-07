De las radiografías al fondo de la parrilla: El choque de Verstappen en Australia y por qué sucedió

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 no ha sido lo que esperaba Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo sufrió un accidente durante la Q1 del Gran Premio de Australia. Pese a la fuerza del impacto contra las barreras del circuito de Albert Park, el piloto neerlandés ha confirmado que se encuentra físicamente estable.

El incidente ocurrió apenas en los primeros compases de la sesión. Al encarar la primera curva, el monoplaza del tetracampeón perdió el control de forma súbita. El vehículo trompeó, atravesó la cama de grava y terminó impactando el muro, lo que provocó su eliminación inmediata de la competencia en una carrera en la que ahora tendrá que remontar.

Un diagnóstico tranquilizador para Verstappen

La preocupación creció cuando las cámaras de transmisión captaron a Verstappen gesticulando con evidente dolor en las manos tras abandonar el coche. Ante la duda de una posible lesión ósea que pudiera marginarlo de la carrera del domingo, el piloto fue trasladado para una revisión médica preventiva.

“Todo bien. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no había nada roto”, declaró de manera escueta pero directa tras salir del centro médico.

Más allá del golpe físico, lo que más inquieta al piloto es el comportamiento errático de su monoplaza. El neerlandés describió una falla técnica que nunca antes había presenciado en su exitosa carrera, sugiriendo que podría haber un problema de fondo con la nueva generación de coches.

“Simplemente pisé el pedal y todo el eje trasero se bloqueó por completo, lo cual, con estos coches de Fórmula 1, es muy extraño. Nunca he experimentado eso en toda mi vida. Hay tantas cosas que debemos analizar, creo que, en general, como deporte”, aseveró Max, dejando entrever que el error no fue humano, sino un fallo crítico de los sistemas de frenado o transmisión que podría estar relacionado con el sistema de recuperación.

Mientras Verstappen deberá remontar desde la última fila de la parrilla en el inicio de la temporada, la otra cara de la moneda la vivió su compañero de equipo, Isack Hadjar, quien sorprendió a propios y extraños al colocar su auto en la tercera posición.