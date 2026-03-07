Isaac del Toro: "Estoy muy feliz con el tercer lugar" en Strade Bianche, un hito para México

Isaac del Toro, el joven prodigio de Baja California, mostró su inmensa alegría tras lograr un histórico tercer lugar en la clásica Strade Bianche 2026, celebrada este 7 de marzo de 2026 en las icónicas carreteras blancas de Toscana, marcada por el dominio de su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien obtuvo su cuarta victoria en la prueba de una forma contundente.

Del Toro mostró su capacidad al convertirse en el primer mexicano en subir al podio de esta clásica de élite en el ciclismo europeo. "Fue un día realmente duro, pero estoy super feliz con el tercer lugar", declaró el joven tricolor poco después de finalizada la carrera en la que terminó a 1:09 de Pogacar y por detrás del joven francés Paul Seixas.

“Trabajamos con todo el equipo desde el primero hasta el último, y no podría estar más feliz con el día que tuvimos”, dijo Del Toro, de 22 años, quien asumió un rol de acompañante, protegiendo a Pogacar tras el ataque decisivo del esloveno a 78 kilómetros de meta.

Tadej siempre intenta darme espacio y oportunidades, pero hoy no lo tomé porque estoy aquí para ayudar", explicó con humildad. "Él siempre trata de darme mi espacio en carreras como esta, pero hoy no tomé la oportunidad".

Pogacar, el campeón del mundo y cuatro veces ganador del Tour de Francia a los 26 años, no escatimó elogios hacia su compañero mexicano y a Jan Christen, quien cruzó la meta en la sexta posición.

¡Qué carrera de nuestros jóvenes toros Isaac (del Toro) y Jan (Christen) hoy! Fue un honor correr para este equipo y llevarnos la victoria". Pogacar bromeó previo a la carrera: "Esperaré a que Del Toro haga el movimiento primero", reconociendo su potencial como "un toro puro" con grandes piernas.

Con este impulso, el mexicano consolida su ascenso meteórico, inspirando a una generación y poniendo a México en el mapa del ciclismo global. Su historia de superación, desde Ensenada hasta los podios europeos, es un testimonio de perseverancia y talento puro.