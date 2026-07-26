El emotivo encuentro entre Checo Pérez y Noel León tras su victoria en Hungría

El regiomontano Noel León se llevó la victoria de la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1, en la carrera principal de Hungría, un triunfo que lo mantiene en posibilidad de terminar dentro del top tres del campeonato de pilotos.

La victoria llenó de lágrimas el rostro de León el domingo por la mañana porque se trataba de un triunfo después de varias carreras con mala suerte como en la ronda en Bélgica donde una descalificación lo despojó de los puntos.

Por ello, su tercer triunfo del año, el primero en carrera del domingo, resultó especial para el integrante del equipo Campos porque le permitía demostrar que el talento estaba ahí y que lo demás había sido mala suerte. Su ascenso a lo más alto del podio estuvo acompañado por el himno nacional mexicano en el Hungaroring.

Luego de la carrera y mientras Noel León estaba descansando en el paddock de la Fórmula 1, el regiomontano se encontró con Sergio Pérez en las horas previas a que el tapatío arrancara desde la parte posterior en su Cadillac.

En el video difundido en redes sociales de la categoría se observa cómo Checo Pérez le menciona a León “Si vi que te estaban alcanzando al final”, esto en referencia al duelo de León con Kush Maini y Rafael Camara, quienes lo acompañaron en el podio.

Al final, Checo Pérez cerró la conversación con León recordándole que no importaba la forma en que lo había logrado: “Lo importante es que salió. A seguirle así”, mencionaba el competidor del equipo americano antes de dirigirse con su escudería.

El video ya ha generado diversas reacciones destacando la buena relación entre ambos con comentarios como: “Vamooos, estos son mis Mexaaaa” o “Chequito y su bendición Noelcito”.

Al igual que en su momento Checo Pérez lo tuvo, León cuenta con el apoyo de Carlos Slim Domit pero también del empresario Diego Rodríguez quien le otorgó impulso cuando Red Bull lo cortó de su programa Junior y parecía que su carrera deportiva en Europa se complicaba.