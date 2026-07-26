Prisca Awiti cae en la final; México suma tres platas en el judo

Prisca Awiti volvió a subir al podio internacional y encabezó una jornada de tres medallas de plata para México en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La subcampeona olímpica disputó una final de alto nivel en la categoría de -63 kilogramos, pero un ippon en los últimos segundos le impidió quedarse con el título.

La representante mexicana inició su camino al combate por el oro con triunfos sobre la costarricense Noilyn Aguilar Bravo y la colombiana Cindy Mera, resultados que confirmaron su condición de una de las principales favoritas del torneo.

En la final se encontró con la experimentada venezolana Anriquelis Barrios, rival con amplio recorrido internacional. El combate se mantuvo parejo durante prácticamente todo el tiempo reglamentario, con ambas judocas estudiándose y buscando el momento adecuado para inclinar la balanza.

Cuando parecía que la definición podía extenderse, Barrios aprovechó una acción en los instantes finales para ejecutar un ippon que aseguró la medalla de oro. La acción dejó sin margen de reacción a Awiti, quien tuvo que conformarse con la plata después de sostener una de las finales más cerradas de la jornada.

Awiti confirma que está de vuelta

Prisca Awiti dejó atrás el complicado episodio físico que frenó su carrera durante la temporada pasada y volvió a pelear por un campeonato internacional.

La judoca de 30 años hizo historia en París 2024 al convertirse en la primera representante de México en conquistar una medalla olímpica en judo, luego de quedarse con la plata precisamente en la división de -63 kilogramos.

Meses después sufrió una lesión en los ligamentos del codo que la obligó a perderse el Campeonato Mundial y afectó buena parte de su actividad durante 2025. Su recuperación comenzó a reflejarse en marzo de este año con el oro obtenido en la Copa Centroamericana y del Caribe celebrada en Panamá, y ahora volvió a instalarse en una final regional.

La plata obtenida en Santo Domingo representa un nuevo paso rumbo a los siguientes retos internacionales y confirma que la mexicana se mantiene entre las principales figuras del judo continental.

Tres finales, tres platas para México

México también obtuvo medallas de plata gracias a las actuaciones de Ulises Méndez y Gilberto Cardoso, quienes alcanzaron la final en sus respectivas categorías.

En la división de -73 kilogramos, Ulises Méndez enfrentó al venezolano Marlon Herrera. El combate terminó apenas nueve segundos después del inicio, cuando Herrera consiguió un ippon que definió de inmediato la pelea.

Más tarde, Gilberto Cardoso disputó la final de -81 kilogramos frente al puertorriqueño Adrián Gandía. El boricua tomó ventaja con un waza-ari y posteriormente sentenció el combate mediante un ippon a los 2:05 minutos para quedarse con el campeonato.

Con estos resultados, México cerró la jornada con tres medallas de plata en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Aunque el oro se escapó en las tres finales, la actuación dejó como principal referente a Prisca Awiti, quien volvió a demostrar que sigue siendo una de las cartas fuertes de la delegación mexicana rumbo al siguiente ciclo internacional.