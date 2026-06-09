Histórico contrato para Gilberto Mora; llevará el ‘10’ en Xolos

Gilberto Mora firmó un histórico contrato con Xolos de Tijuana por tres años, con lo que lo convierte en el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del equipo. ¿Ya no saldrá a Europa? El pacto establece un mecanismo de salida “altamente personalizado y claramente estructurado”.

Además, Gilberto Mora recibirá el emblemático número “10” de Xolos de Tijuana, como un reconocimiento simbólico a sus logros hasta la fecha.

Gilberto Mora llevará el simbólico número 10 en Xolos de Tijuana Mexsport

En la estructura del acuerdo para su salida “refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del futbol mundial”.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en este Mundial”, dijo el jugador de 17 años.

Gilberto Mora se centrará en el Mundial 2026 Mexsport

Por su parte, su representante Rafael Pimienta elogió la madurez de Gilberto Mora, así como su profesionalismo y determinación.

“Este acuerdo garantiza que tenga el mejor entorno posible para continuar su extraordinaria progresión, al tiempo que establece un camino claro para las oportunidades que le esperan”, dijo.

LOS RÉCORDS PRECOCES DE GILBERTO MORA:

- Jugador más joven en la historia de la Liga MX.

- Jugador más joven en debutar en la Selección Mexicana en un torneo oficial.

- Jugador más joven en conquistar un torneo internacional absoluto (Copa Oro con 16 años y 265 días).