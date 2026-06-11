Hubo tregua en el Estadio Ciudad de México: Palcos lucen llenos en el debut mundialista tras amagos de demanda

Después de meses de disputas, inconformidades, amenazas de demandas y una batalla legal que puso en duda el acceso de los propietarios de palcos al Mundial 2026, la realidad dentro del Estadio Ciudad de México fue muy distinta a la que se anticipaba. Los palcos lucieron llenos durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

A lo largo del cinturón de suites que rodea el inmueble, distribuidas incluso en un tercer nivel, los palcohabientes ocuparon prácticamente cada asiento disponible. La FIFA y el comité organizador entregaron los boletos correspondientes, lo que permitió que los propietarios vivieran desde sus espacios uno de los encuentros más importantes en la historia del futbol mexicano, el partido que convirtió a México en el primer país en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

Costo de paquetes, causó enojo

Las condiciones, sin embargo, fueron distintas a las de otros años. Los alimentos y bebidas ya no estuvieron incluidos y debieron adquirirse por separado. El paquete más económico ofrecido para abastecer un palco rondó los 200 mil pesos. Aun así, la mayoría de los asistentes decidió asumir el costo y no fue extraño observar mesas llenas de papas, refrescos y cerveza durante el encuentro.

Quienes rechazaron los paquetes optaron por comprar directamente dentro del estadio, donde los precios tampoco pasaron desapercibidos. La cerveza más económica alcanzó los 290 pesos, una cifra que alimentó nuevas críticas entre algunos asistentes.

Los propietarios de palcos acudieron desde temprana hora a sus suites. Diana Pérez

A pesar de las quejas y del descontento que aún persiste por las condiciones impuestas durante la Copa del Mundo, pocos estuvieron dispuestos a renunciar a la oportunidad de presenciar una noche histórica desde sus palcos. El ambiente dejó una imagen contundente: no había lugares vacíos y la disputa que durante meses dominó titulares quedó, al menos por una noche, en segundo plano.

El siguiente capítulo de esta historia aún está por escribirse. Lo que quedó claro en la inauguración es que los propietarios de palcos no están dispuestos a desaprovechar sus lugares y aprovecharán cada oportunidad para vivir desde allí la fiesta más grande del futbol mundial.