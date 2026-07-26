Dani Olmo explota contra Roberto Ayala tras la Final del Mundial 2026: "No necesito sus disculpas"

Dani Olmo encendió la polémica tras coronarse en el Mundial 2026 al hablar sobre Roberto Ayala y rechazar categóricamente sus disculpas. El atacante de la Selección de España y del Barcelona desmintió por completo al auxiliar técnico de Argentina, asegurando que "falta a la verdad" tras el altercado físico que protagonizaron al finalizar la Gran Final.

El 'Ratón' Ayala intentó calmar las aguas declarando que el incidente fue "más un empujón que otra cosa" y que buscaría al español para disculparse en persona. Sin embargo, la respuesta del internacional ibérico fue de manera categórica dejando claro que la tensión entre ambos está lejos de terminar.

Dani Olmo explota contra el 'Ratón' Ayala: "Está faltando a la verdad"

Olmo no se guardó nada y, en una entrevista con el Diari de Terrassa, desmenuzó la actitud del exdefensor de la Albiceleste, catalogando su arrepentimiento como una postura falsa.

Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a algo que le dije, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”, disparó con contundencia la figura del Barça.

El futbolista catalán negó rotundamente haber provocado al cuerpo técnico argentino antes de la agresión, por lo que cerró de golpe la puerta a cualquier reconciliación.

Yo no le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, manifestó de forma tajante.

Un campeón del mundo con valores de cara al futuro

Más allá del vestuario y las cuentas pendientes con el entorno de la Selección Argentina, Dani Olmo prefiere enfocarse en el legado histórico que dejó el campeonato de la Furia Roja en la Copa del Mundo. Para el atacante, el comportamiento dentro y fuera de la cancha es lo más valioso para las próximas generaciones.