Pese a que Kimi Antonelli tuvo un golpe de fortuna tras el daño en el W17 de George Russell, el campeón del mundo capitalizó la desventaja de su coequipero y cruzó la meta con 31 segundos de ventaja, en una demostración del potencial que ha alcanzado Mercedes con las modificaciones implementadas en su monoplaza.

La décima victoria de Kimi Antonelli en la temporada no solo confirmó el dominio del piloto de Mercedes, sino que también amplió su ventaja como el italiano con más triunfos en un mismo año de Fórmula 1.

El joven piloto superó el registro que había establecido Alberto Ascari, quien consiguió seis victorias en 1952, y alcanzó su vigésimo podio de la campaña. Tras la carrera, Antonelli destacó el rendimiento del W17 a través de la radio.

El coche fue una bestia hoy, increíble".

Las actualizaciones de Malasia le siguen sonriendo a las Flechas Plateadas

Parte de ese rendimiento se explica por las siete actualizaciones introducidas en Malasia, las cuales continúan dando resultados positivos para la escudería alemana. La combinación de curvas de media y alta velocidad en el trazado qatarí les permitió aprovechar de forma óptima las modificaciones en el piso, el difusor y la suspensión trasera.

El coche ha sido una locura y el ritmo en carrera ha sido increíble. Particularmente con aire limpio, en esa última tanda podía hacer veintipico [vueltas]. He tratado de empujar un poco más y el coche iba sobre raíles. Ha sido un placer conducirlo”, aseguró en la entrevista oficial del GP de Qatar.

Mercedes encontró un mejor rendimiento con las actualizaciones implementadas en Sepang para el W17. reuters

Esta ventaja también fue destacada por Andrea Stella, director de McLaren, quien, ante los medios de comunicación durante el fin de semana del Gran Premio, aseguró que Mercedes generaba más carga aerodinámica que sus rivales en un circuito donde este factor resulta clave.

Asimismo, el chasis de Mercedes ha sido superior al de sus contrapartes en la categoría, pues, en lo que va de temporada, han contado con un monoplaza con mayor agarre en curvas de alta velocidad. Una característica que volvió a quedar de manifiesto en Qatar, donde el W17 marcó el mejor registro del tercer sector, en el que se concentra la parte más revirada del circuito.

Este ha sido el mejor coche de la temporada. Estoy muy orgulloso del equipo por el trabajo que han hecho, particularmente intentando entender este nuevo paquete”.

El W17 de kimi Antonelli. reuters

Kimi Antonelli, a merced de su compañero

Durante los giros finales de la contienda, el campeón del mundo tuvo un gesto noble para beneficiar a su compañero de equipo y ayudarlo a conseguir una mejor posición en la clasificación mundial de pilotos, pues se ofreció a cederle la victoria, luego de que sufrió un daño en su monoplaza.