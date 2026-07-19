Kimi Antonelli domina en Bélgica y se escapa en el Mundial 2026 de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli concretó lo que no pudo hacer en Silverstone para ganar el Gran Premio de Bélgica y extender su liderato en el Mundial 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez abandonó.

Pese a perder brevemente el liderato ante Max Verstappen en los primeros metros de la jornada de este domingo, el italiano dominó cómodamente la primera parte del recorrido, teniendo ventaja mayor a dos segundos sobre el holandés de Red Bull.

Pero la aparición de un par de Autos de Seguridad Virtuales volvieron a poner a prueba a Antonelli, ya que se activaron en la vuelta 20, cuando el piloto de Mercedes ya había hecho su ingreso a pits mientras los integrantes de Ferrari y Lando Norris se quedaron en pista.

Fue así como Charles Leclerc capitalizó para salir de pits por delante de Antonelli, mientras ambos tomaron unas vueltas para adelantar a Norris, quien extendió su primer stint.

Pero eventualmente, Antonelli erradicó la brecha mayor a tres segundos que tenía Leclerc y lo superó a once vueltas de concluir, haciendo el rebase en la recta de Kemmel.

De esta manera, Antonelli obtuvo su sexta victoria de la temporada y extendió su ventaja en el campeonato a 45 puntos sobre Lewis Hamilton, además de quedar 50 unidades adelante de George Russell, quien abandonó en la primera vuelta por un contacto con su excoequipero.

Leclerc, quien se salvó de un castigo por un roce con Oscar Piastri en las primeras vueltas, y Verstappen completaron el podio, por delante de Hamilton, quien fue sancionado con cinco segundos por el accidente con Russell y está actualmente bajo otra investigación por un incidente con un mecánico durante su detención en pits.

El piloto de Ferrari superó a Piastri a cinco giros de concluir, relegando al australiano a la quinta casilla, aunque el resultado entre ambos está pendiente por su salida insegura de su cajón de pits. La diferencia entre ambos fue de 1.7 segundos.

Isack Hadjar hizo dos detenciones en pits durante la neutralización del comienzo y completó casi todo el recorrido con un set de neumáticos duros, con lo que remontó del final de la parrilla a la sexta ubicación.

El francés de Red Bill llegó delante de Norris, quien tuvo una parada muy lenta en pits y fue relegado al séptimo sitio. La zona de puntos fue completada por Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad y Franco Colapinto.

Sergio ‘Checo’ Pérez abandonó por una rotura de suspensión en la vuelta 14, uniéndose a Russell y a Lance Stroll en la lista de retiros.

La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 26 de julio en el Hungaroring de Budapest, Hungría.