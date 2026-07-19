VIDEO: George Russell abandona en Bélgica tras contacto con Lewis Hamilton

George Russell recibió otro duro golpe a sus aspiraciones para seguir en la carrera por el título 2026 de Fórmula 1 al abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica.

El británico, quien nuevamente había expresado falta de velocidad punta en su monoplaza Mercedes durante el fin de semana, tomó la salida en tercer lugar para la competencia de este domingo en Spa-Francorchamps, pero en los primeros metros fue rebasado por los pilotos de Ferrari y por Oscar Piastri.

Mientras intentaba contrarrestar este ataque al extender la frenada en la curva Les Combes, Russell no pudo evitar el contacto con Lewis Hamilton, a quien intentó pasar por el exterior, por lo que quedó atorado en la grava.

Con ello, Russell firmó su segundo abandono del año y su tercer resultado fuera de la zona de puntos, luego de ligar tres resultados de podio – una victoria en Austria y segundos lugares en Barcelona y Silverstone.

Más importante aún es el hecho de que no podrá reducir la brecha de 25 puntos ante su coequipero Kimi Antonelli, quien lidera las primeras vueltas de esta jornada.

El incidente, que generó la salida del Auto de Seguridad por tres vueltas, derivó en una sanción de cinco segundos para Hamilton.

En el arranque de esta carrera, Esteban Ocon también sufrió daños en su Haas por pasar sobre las piezas que se soltaron en el incidente, aunque el francés continúa en competencia.