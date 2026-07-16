¿Se va de Red Bull? El representante de Max Verstappen aclara su futuro en la F1

El nombre de Max Verstappen es considerado como el piloto que moverá el mercado de competidores dentro de la Fórmula 1 2027 esto ante las preocupaciones de que Red Bull no pueda ser competitivo en el actual ciclo regulatorio por lo que un posible traspaso a Mercedes y McLaren han sido los rumores más sugeridos durante las pasadas semanas.

Sin embargo, el entorno de Max Verstappen ha salido al paso para disipar la ola de especulaciones sobre el destino del tetracampeón del mundo. Raymond Vermeulen, representante del piloto neerlandés de 28 años, afirmó de manera contundente que el actual competidor de Red Bull tiene la firme intención de cumplir la totalidad de su acuerdo laboral con la escudería de Milton Keynes.

La incertidumbre sobre la continuidad de Verstappen se agudizó tras el Gran Premio de Gran Bretaña, donde un fallo consecutivo en el novedoso alerón trasero rotatorio del monoplaza RB22 lo dejó en la grava por segunda competencia consecutiva.

Las alarmas en el paddock se encendieron aún más cuando Vermeulen y Jos Verstappen, padre del competidor, sostuvieron un encuentro en Ámsterdam con Helmut Marko. Sin embargo, en declaraciones concedidas al medio de comunicación austriaco OE24, el mánager desestimó cualquier trasfondo negativo en dicha junta: “Esa fue una reunión privada que se había organizado hace mucho tiempo... Además, la hermana de Max se casó”, detalló para contextualizar el viaje y tratar de despejar los rumores.

Los accidentes de Max Verstappen han despertado el interés de la FIA. REUTERS

El cumplimiento del contrato hasta 2028 y la cláusula de salida

A pesar de que Max Verstappen atraviesa un periodo complicado con un Red Bull que sigue sin estar a la altura de Mercedes o del Ferrari para permitirle luchar por los podios de forma constante, su agente sepultó los reportes de una ruptura anticipada para el término del presente año.

El representante ratificó el compromiso a largo plazo. “Se está escribiendo mucho sobre ello... Pero la verdad es que Max quiere terminar su tiempo con Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 y le gustaría cumplirlo”, sostuvo Vermeulen a OE24.

Respecto a las herramientas legales que podrían liberarlo antes de tiempo, el mánager aclaró: “El hecho de que exista esta cláusula no significa que la vayamos a activar... También podríamos haberla activado en los últimos años y no lo hemos hecho”, concluyó.