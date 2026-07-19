Sergio 'Checo' Pérez abandona el Gran Premio de Bélgica

Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, por lo que registró su tercer abandono en la temporada 2026.

El mexicano arrancó en el lugar 18 tras las sanciones que recibieron Isack Hadjar y Carlos Sainz y llegó a ascender al puesto 17 en las primeras vueltas de la competencia de este domingo. Incluso, durante el Auto de Seguridad que provocó el accidente entre George Russell y Lewis Hamilton, hizo una detención en pits para tener ventaja en la gestión de neumáticos.

Sin embargo, lo que en principio fue una pinchadura que lo obligó a hacer una visita no programada a pits, se convirtió en un problema más profundo en el MAC-26, luego de que Pérez reportó una falla en una suspensión.

Tras una revisión en el garaje, se retiró de forma definitiva de la carrera, siendo Cadillac el que confirmó que fue por daños sufridos en uno de los resortes traseros y en el amortiguador. El tapatío sólo completó 14 vueltas.

‘Checo’ Pérez fue el segundo abandono de la competencia, junto con Russell, quien acabó en la grava tras el contacto con Hamilton.

La próxima competencia para Sergio 'Checo' Pérez y la Fórmula 1 será el domingo 26 de julio en Hungaroring, en Budapest, Hungría, siendo la última carrera antes de las vacaciones de verano.