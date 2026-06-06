Antonelli responde para liderar Práctica 3 en Mónaco, 'Checo' Pérez se ubica en lugar 18

Kimi Antonelli respondió al dominio de Ferrari para liderar la tercera práctica del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez finalizó en el lugar 18.

El italiano, quien lidera el Mundial de Pilotos por 43 puntos sobre su coequipero George Russell, registró una vuelta de 1:!2.720m pasada la mitad de la actividad de este sábado, además de beneficiarse de una bandera roja provocada por un golpe de Oliver Bearman a la pared en la curva Massenet que lo dejó varado en pista, justo durante las simulaciones de calificación.

Con ello, Antonelli superó por más de tres décimas al piloto local Charles Leclerc, siendo un signo de mejora para la escudería Mercedes, que se había situado lejos de los pilotos de Ferrari durante la jornada de viernes.

Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen completaron los cinco primeros sitios; junto con Oscar Piastri, terminaron en menos de un segundo de separación.

Lando Norris, quien se perdió gran parte del segundo entrenamiento del viernes, fue noveno en el resultado, detrás de Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar y colocándose delante de Nico Hulkenberg.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez completó 19 vueltas durante el ensayo de 60 minutos, para situarse en la posicion 18, a 2.2 segundos del líder. Como gran parte del grupo, el tapatío preparó varias simulaciones de calificación, mientras busca acceder a la Q2 por primera vez en el año.

Su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas, reportó un exceso de temperatura en el freno delantero izquierdo durante la parte inicial de la tanda, aunque finalizó en el puesto 20 con 17 giros completados.

No hubo incidentes adicionales de consideración, salvo un trompo y nuevo contacto leve de Franco Colapinto a la pared. El argentino quedó en el sitio 19.

La calificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 arrancará este sábado a las 8:00 hrs (Tiempo del Centro de México).