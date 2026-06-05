Pese a incendio, 'Checo' Pérez ve viable avanzar a Q2 en Mónaco

Una falla de frenos provocó el incendio en el Cadillac de Sergio Pérez en el final de la actividad de viernes en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, aunque el balance general del día fue prometedor.

El mexicano finalizó en un notable lugar 14 durante la primera práctica del día, para luego concluir en el sitio 18 en el segundo entrenamiento; en ambos casos, su déficit fue de dos segundos ante los pilotos de Ferrari, quienes dominaron la actividad, además de que superó a su coequipero Valtteri Bottas.

Pero cuando restaban menos de cinco minutos en la segunda práctica, Pérez estaba en una última simulación con neumáticos suaves hasta que ocurrió el fallo en el freno delantero derecho, que lo dejó estacionado en la zona de escape de la curva del Casino.

Fue la misma zona del auto que provocó su primer abandono del año hace dos semanas en Canadá, cuando una falla de suspensión hizo que se detuviera en los pits con 39 vueltas completadas.

Tras pasar varios minutos verificando que los oficiales de pista mitigaran daños en el monoplaza, ‘Checo’ Pérez calificó de positivo su rendimiento del día.

Lamentablemente tuvimos un fallo en los frenos”, comentó en la zona de medios.

Encontrar los límites es importante para el domingo y ha sido un buen viernes para nosotros. Estamos muy cerca, unas décimas pueden cambiarlo todo, así que espero que podamos encontrarlas cuando importan y hacer una buena carrera”.

Pérez, ganador en Mónaco en 2022, ve factible avanzar a la Q2 por primera vez en esta temporada, aunque todavía dependerá de diversas variables durante la calificación.

Estamos cerca, pero creo que dependemos un poco más de que otros cometan errores, lo cual puede pasar aquí. Puede haber mucho caos, así que tenemos que estar ahí”, afirmó.