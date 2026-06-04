¿Emily Cooper y Checo Pérez juntos?; piloto graba escenas de Emily en París con Lily Collins

Emily en París y Checo Pérez se convirtieron en protagonistas de una inesperada combinación entre el mundo del entretenimiento y la Fórmula 1 durante las actividades previas al Gran Premio de Mónaco 2026.

La presencia de la actriz Lily Collins y del piloto mexicano llamó la atención de aficionados y medios después de que comenzaran a circular imágenes de una filmación realizada en el paddock del circuito.

Lejos de tratarse de una visita casual, las fotografías revelaron que el equipo de producción de Netflix se encontraba trabajando en escenas de la sexta temporada de Emily en París. Las grabaciones tuvieron como escenario las instalaciones de Cadillac Racing, escudería que este año debutó oficialmente como el undécimo equipo de la parrilla de Fórmula 1.

Netflix lleva a Emily en París hasta el corazón de la Fórmula 1

La serie protagonizada por Lily Collins eligió la semana del Gran Premio para desarrollar parte de su historia, aprovechando uno de los eventos más mediáticos y glamorosos del calendario deportivo.

Las imágenes captadas durante el rodaje muestran a Collins compartiendo escena con Sergio Pérez frente a la zona del Cadillac Racing. En el fondo pueden apreciarse distintos elementos identificables del equipo estadounidense, lo que confirma que la escudería forma parte del entorno utilizado para la producción.

Como suele ocurrir con el personaje de Emily Cooper, la actriz apareció con un atuendo llamativo compuesto por un blazer amarillo, una minifalda a juego y tacones morados. Mientras tanto, el piloto mexicano lució ropa casual de Cadillac Racing, incluyendo una camiseta blanca con detalles en rojo y azul, pantalones cortos deportivos y una gorra negra del equipo.

Mónaco y Grecia forman parte de la nueva temporada

Las grabaciones de la sexta temporada comenzaron durante mayo de 2026. Entre las nuevas locaciones elegidas para esta etapa de la historia se encuentran Grecia y Mónaco, dos destinos que encajan con el estilo internacional que caracteriza a la serie.

Antes de llegar al Principado, parte del elenco trabajó en Mykonos. Lily Collins y Lucas Bravo participaron en distintas escenas filmadas en la isla griega desde el 18 de mayo. Posteriormente, la producción continuó su recorrido rumbo a Mónaco y más adelante se trasladó a París para seguir con el calendario de grabaciones.

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La elección de un evento como el Gran Premio de Mónaco responde a una fórmula que la serie ha utilizado en varias ocasiones: integrar a sus personajes en escenarios reales con gran impacto mediático y relevancia internacional.

La presencia de Checo Pérez encaja en la historia

Incluir a Sergio Pérez dentro de las grabaciones resulta una decisión natural considerando su trayectoria en la Fórmula 1 y su vínculo con el circuito monegasco. El piloto mexicano logró conquistar el Gran Premio de Mónaco en 2022, una de las victorias más destacadas de su carrera deportiva.

Además, Pérez forma parte del nuevo proyecto de Cadillac F1 junto a Valtteri Bottas. Ambos pilotos aportan experiencia a una escudería que busca consolidarse rápidamente dentro de la máxima categoría del automovilismo.

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Para una serie centrada en el lujo, las grandes marcas y los eventos exclusivos de Europa, la presencia de un equipo estadounidense recién llegado a la Fórmula 1 y de un ganador en Mónaco encaja de manera natural con la narrativa que busca desarrollar la producción.