Antonelli abandona en Barcelona y enciende las alarmas en Mercedes

Un apagón eléctrico generó el primer abandono de Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2026 de Fórmula 1, lo cual ha encendido las alarmas en el equipo Mercedes.

El italiano protagonizó una lucha contra su coequipero George Russell durante gran parte de la competencia, rebasándolo a falta de seis vueltas de terminar, en una jornada en la que Mercedes fue superado en la estrategia por parte de Ferrari y el eventual ganador, Lewis Hamilton.

Pero la falla en su monoplaza W17 fue una situación que Antonelli lamentó, en especial por el ritmo que mostró en condiciones normales de competencia y porque la situación fue repentina.

Creo que hoy fuimos los más rápidos en pista. Lewis, al final, fue muy rápido, pero en el segundo stint fuimos rapidísimos”, expresó en la zona de medios tras la competencia.

Por supuesto, después del Auto de Seguridad Virtual, Lewis fue imposible de alcanzar, y por cierto, me alegro mucho por su victoria. Es genial ver que ha conseguido su primera victoria con Ferrari”.

Por mi parte, es muy decepcionante. Me siento un poco vacío ahora mismo, pero al mismo tiempo, estas cosas le pasan a todo el mundo y lo más importante es volver más fuertes”.

Antonelli ya le había quitado el segundo lugar a Russell Sam Bloxham/Mercedes-AMG F1 Team

Antonelli, quien abrió la temporada con un segundo lugar y cinco victorias consecutivas, tuvo su primer retiro desde Reino Unido hace casi un año, lo que le impidió encaminarse a mantener una distancia considerable ante Hamilton en el Mundial de Pilotos.

La brecha se redujo a 41 puntos, misma que si bien sigue siendo amplia, es algo que mantiene preocupado a Antonelli, ya que contra muchos pronósticos de inicio de temporada, la casa de Maranello parece tener superioridad en cuanto a la confiabilidad.

Recordar que éste fue el segundo retiro de carácter mecánico que ocurre en Mercedes en las últimas tres carreras, luego del que sufrió Russell en Canadá.

Sin duda, ellos están en una forma increíble. Ferrari es muy fiable. Pero también son rápidos”, dijo Antonelli.