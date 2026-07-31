Speed Fest 2026: La Súper Copa Roshfrans y +200 pilotos llegan al Autódromo este 15 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO. — La adrenalina, el estruendo de los motores y el mejor entretenimiento deportivo están listos para apoderarse nuevamente de la capital del país. El próximo sábado 15 de agosto, el legendario trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez vestirá sus mejores galas para recibir la segunda edición del año del Speed Fest 2026, un festival automovilístico masivo que promete consolidarse como la gran cita del deporte motor en México al reunir a más de 200 pilotos en pista.

Presentado en el marco de la quinta fecha oficial de la Súper Copa Roshfrans, el evento reunirá a las categorías más competitivas y espectaculares del automovilismo nacional e internacional. Sobre el asfalto del circuito capitalino, los aficionados serán testigos del despliegue de potencia de los autos Gran Turismo México (GTM Pro-1 y Pro-2), la impresionante fuerza e imponencia de los Tractocamiones, así como la destreza y velocidad de los jóvenes talentos en los monoplazas de la Fórmula 5. Toda la emoción de las carreras oficiales contará además con alcance nacional gracias a la transmisión en vivo a través de la señal de Fox Sports.

Para enriquecer aún más la oferta deportiva sobre la pista, el programa de competencias integrará la participación especial de la México Racing Cup. Esta copa encenderá el asfalto con encarnizadas batallas de autos de turismo divididos en las categorías TC 2000, Superturismo y Turismos Light, garantizando rebases constantes, estrategia pura y momentos de máxima tensión en cada curva del trazado de la Magdalena Mixhuca.

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Un festival de entretenimiento 360° para la afición

Más allá de la alta competencia en los garajes y la pista, el Speed Fest 2026 está concebido como una experiencia de entretenimiento integral pensada para toda la familia. La jornada dará inicio formalmente con un solemne protocolo de inauguración que incluirá los honores a la bandera a cargo del Ejército Mexicano y su Banda de Guerra, mientras que la entonación del Himno Nacional Mexicano correrá a cargo del reconocido intérprete Raúl Sandoval.

Una vez cumplido el acto protocolario, la explanada principal y el circuito se transformarán para dar paso a las exhibiciones extremas de adrenalina. Los asistentes podrán presenciar el demoledor espectáculo de los Monster Trucks, así como impresionantes maniobras de Drift y acrobacias en motocicleta, ejecutadas por pilotos profesionales que llevarán sus máquinas al límite.

En la zona de actividades del paddock y explanada, los fanáticos tendrán acceso a una nutrida cartelera de atracciones alternas que incluyen:

· Nación Lucha Libre: Funciones en vivo con destacados luchadores del pancracio nacional e internacional.

Funciones en vivo con destacados luchadores del pancracio nacional e internacional. · Escenario Alterno: Presentaciones de DJs en vivo y bandas con propuestas musicales de Rock, Hip Hop y Reguetón para mantener la atmósfera festiva durante todo el día.

Presentaciones de DJs en vivo y bandas con propuestas musicales de Rock, Hip Hop y Reguetón para mantener la atmósfera festiva durante todo el día. · Car Show & Tuning: Exposición de vehículos personalizados, autos de colección e interactivos con simuladores de carreras de alta definición.

Exposición de vehículos personalizados, autos de colección e interactivos con simuladores de carreras de alta definición. · Área Gastronómica y Comercial: Una variada oferta culinaria, estands de patrocinadores y dinámicas interactivas para grandes y chicos.

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El gran cierre en la recta principal

El punto cumbre de esta fiesta deportiva llegará al atardecer, cuando la actividad en pista dé paso al aspecto musical. La icónica recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez se adaptará para albergar el Gran Concierto del Speed Fest, que para esta edición presentará un show estelar totalmente en vivo a cargo de una de las voces más queridas de la música regional mexicana: Luis Ángel "El Flaco".

Los organizadores confirmaron que los boletos en zona de grada general ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketmaster con un costo accesible desde $250.00 MXN, buscando garantizar que las familias mexicanas puedan disfrutar de un espectáculo de talla mundial. Por su parte, los accesos a Pases VIP, Suites con amenidades exclusivas y zonas de hospitalidad están disponibles de manera directa en el sitio oficial del evento (www.speedfest.mx).