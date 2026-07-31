Ter Stegen deja al Barcelona y viaja a Ámsterdam para cerrar su llegada al Ajax

La relación entre Marc-André ter Stegen con el FC Barcelona está cerca de llegar a una pausa. El portero alemán viajó a Ámsterdam para completar los últimos detalles de su incorporación al Ajax, equipo al que llegará en calidad de préstamo por una temporada.

Antes de abandonar la concentración del conjunto azulgrana, Ter Stegen se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico, en un movimiento que apunta a concretar una nueva etapa en su carrera después de varios años como uno de los referentes del club catalán.

La negociación entre Barcelona y Ajax avanzó durante las últimas semanas, aunque algunos temas fiscales retrasaron el cierre definitivo del acuerdo. Finalmente, ambas instituciones lograron resolver los pendientes para permitir que el guardameta realizara los exámenes médicos y firmara la documentación necesaria.

Ter Stegen busca recuperar la titularidad con el Ajax

La salida del arquero alemán responde a la reducción de protagonismo que tuvo bajo la dirección de Hansi Flick. Con Joan García como principal alternativa en la portería y Wojciech Szczęsny como otra opción dentro de la plantilla, el guardameta decidió buscar un escenario donde pueda recuperar continuidad.

En el Ajax, Marc-André ter Stegen tendrá la oportunidad de volver a sentirse importante y sumar minutos de competencia en una liga que históricamente ha sido una plataforma para futbolistas de alto nivel.

Durante su etapa con el FC Barcelona, el alemán se consolidó como uno de los grandes referentes del equipo, disputó más de una década con la institución y llegó a portar el gafete de capitán, además de conquistar títulos importantes con el conjunto azulgrana.

Ahora, Ter Stegen afrontará un nuevo desafío en la Eredivisie, mientras el Barcelona continúa con la reestructuración de su plantilla de cara a la próxima temporada.