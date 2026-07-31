Maldini y Buffon conmueven con sus despedidas a Franco Baresi: “El más fuerte con el que jugué”

El fallecimiento de Franco Baresi provocó una ola de mensajes de despedida entre las grandes figuras del futbol italiano. Excompañeros, rivales y leyendas del deporte recordaron al histórico capitán del AC Milan y referente de la Selección de Italia con emotivas palabras en redes sociales.

Uno de los mensajes más especiales llegó de Paolo Maldini, exjugador y símbolo del Milan, quien compartió una fotografía de Baresi y destacó la influencia que tuvo en su carrera desde sus primeros años como futbolista.

Me enseñaste a jugar hasta mi último aliento, lo que significan el apego a la camiseta y el valor de ser un verdadero líder. Lo hiciste con el ejemplo, todos los días: pocas palabras, pero tantos hechos. Me protegiste cuando era un niño, me guiaste como un hombre joven y me inspiraste como un hombre. Fuiste el futbolista más fuerte con el que he tenido el honor de jugar”, escribió Maldini.

Buffon y Nesta recuerdan el legado de Franco Baresi

Otro de los homenajes llegó por parte de Gianluigi Buffon, quien recordó el día en que enfrentó a Baresi durante su debut en la Serie A. El histórico portero de la Juventus compartió una imagen del defensor con la camiseta de la Selección de Italia y resaltó lo que representaba medirse ante una figura de su nivel.

El 19 de noviembre de 1995 debuté en la Serie A contra el Milan. Tenía 17 años y al otro lado estaba el capitán de ese equipo: Franco Baresi. Para un chico de mi edad, encontrarse en el campo contra campeones como él era algo increíble. Desde ese día tuve aún más claro qué significaba representar el futbol con clase, liderazgo y respeto. Adiós Franco. Descansa en paz”, publicó Buffon.

Por su parte, Alessandro Nesta, también exjugador del AC Milan, compartió un mensaje de reconocimiento para quien fue uno de los grandes referentes defensivos en la historia del club.

Gracias por todo lo que nos diste. Fuiste inmenso. Franco, luz que nos guió eternamente, descansa en paz”, escribió Nesta.

La despedida de estas figuras confirma el enorme impacto de Franco Baresi en la historia del Milan, la Serie A y el futbol mundial, donde será recordado como uno de los defensas más importantes de todos los tiempos.