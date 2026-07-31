Carlos Espí vive su primer día con el Real Madrid: “Voy a dar el máximo por el club”

El sueño comenzó para Carlos Espí. El joven delantero español realizó su primer entrenamiento como futbolista del Real Madrid y compartió sus primeras sensaciones como nuevo integrante del conjunto blanco.

El atacante, procedente del Levante, aseguró estar feliz por la oportunidad de defender la camiseta del Madrid y dejó claro que buscará aprovechar cada momento dentro de la institución.

La verdad que ha sido muy rápido. Una sensación única e inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo por el Madrid y por la confianza que me dé el entrenador”, expresó el futbolista de 21 años en declaraciones para los medios oficiales del club.

Carlos Espí queda sorprendido con el vestuario del Real Madrid

En su primer contacto con la plantilla, Carlos Espí destacó la calidad de las instalaciones de Valdebebas y la bienvenida que recibió por parte de sus nuevos compañeros.

Todo muy increíble, no me lo esperaba, todos han sido muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por mi primer día. Es algo único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid”, comentó.

El delantero inicia así una nueva etapa en su carrera con el objetivo de ganarse un lugar dentro del equipo dirigido por José Mourinho y demostrar por qué el Real Madrid apostó por su incorporación.

Con apenas 21 años, Carlos Espí afronta uno de los retos más importantes de su trayectoria: competir en el club más ganador de Europa y adaptarse a la exigencia del futbol de élite.