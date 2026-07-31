Juan Carlos Osorio es opción en Tigres; Gignac se perfila como ejecutivo

Los Tigres buscan a un técnico con dos características tras la salida de Guido Pizarro: que eleve el nivel de juego y que dure por mucho tiempo en la institución. El estratega Juan Carlos Osorio es una opción, pero los que no son Ignacio Ambriz y Jaime Lozano.

“Juan Carlos Osorio, creo que es uno de los muchos que hay en la lista…”, indicó Carlos Valenzuela, vicepresidente Ejecutivo de Tigres.

En Tigres buscan a un técnico con dos características: que eleve el nivel de juego y que dure por mucho tiempo en el equipo Mexsport

Por su parte, Carlos Emilio González, presidente del cuadro felino, se mostró más cauto en mencionar nombres para tratar de tener margen de negociación.

“Los dos nombres no están considerados, podrán salir otros nombres, pero hay un proceso. Vamos a reducir la lista a tres nombres, vamos a hablar con ellos, pero sí con celeridad para tratar de tener un perfil, que creo que lo hemos definido Gerardo (Torrado) y yo, que tenga dos características: que eleve el nivel de juego y, segundo, que tenga el perfil de Tigres para el futuro, que dure mucho tiempo aquí porque las cosas van yendo bien”, mencionó Carlos Emilio González, presidente de Tigres.

A su vez, Gerardo Torrado, vicepresidente Deportivo, afirmó que ya tuvieron conversaciones con técnicos que cubren el perfil que buscan.

“Ya hemos tenido conversaciones con técnicos, que entran dentro del perfil que es Tigres, que es un equipo agresivo, protagonista, un equipo que le gusta tener el balón”, señaló.

GIGNAC CUMPLE EL PERFILE DE EJECUTIVO DE TIGRES

André-Pierre Gignac podría seguir con Tigres, pero a nivel ejecutivo por las facultades que le ven al goleador, que pronto podría recibir una propuesta formal.

“Le mostramos algo que muy pocas gentes han visto, los planes del nuevo estadio, se entusiasmó mucho, lo vi contento. No tenía el gusto de haber platicado con él, nada más que ‘hola cómo estás’. Tiene las características para ser un gran ejecutivo, un tipo inteligente, disciplinado, tiene una capacidad de aprender muy rápido”, indicó Carlos Emilio González, presidente de Tigres.

Ven a Gignac que cumple con las características de ejecutivo en Tigres Mexsport

A su vez, aclaró que en Tigres sí hay presupuesto para usarlo bien, pero no para malgastar.

“Me siento como regio y si queremos que nuestro dinerito rinda mucho, lo queremos usar muy bien y no queremos malgastar. Recursos hay, pero no hay recursos para malgastar, hay recursos para usarlos bien para y traer la mejor calidad de gente que podamos tener, eso significa negociaciones muy duras, sí, como la que tuvimos”, apuntó.