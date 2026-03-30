Justicia francesa a favor del Nantes: Cardiff pierde demanda millonaria por muerte de Emiliano Sala

Siete años después de una de las tragedias que conmocionó al futbol mundial, la justicia francesa ha dictado una sentencia definitiva sobre las repercusiones económicas del caso de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en favor del FC Nantes.

Este lunes, el Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda de 120 millones de euros que el Cardiff City había interpuesto contra el club francés, pero además es un revés para el cuadro que actualmente milita en la League One. Su solicitud de indemnización por “pérdida de ingresos” no procedió, pero además deberán pagar 300 mil euros por concepto de perjuicio moral al cuadro galo.

La disputa por la responsabilidad del vuelo

El núcleo de este largo conflicto legal se centraba en quién organizó el fatídico traslado del 21 de enero de 2019. El Cardiff sostenía que el Nantes, mediante el agente Willie McKay, fue responsable de contratar un vuelo privado que operaba en la ilegalidad.

Sin embargo, la defensa de los franceses recordó que la justicia británica ya había condenado previamente al empresario David Henderson por emplear a un piloto sin licencia y sin cualificación para vuelos nocturnos, lo cual fue una de las causas en la tragedia de Sala.

Las esperanzas económicas millonarias del equipo galés se centraban en que las autoridades dieran la razón a ellos de que el fallecimiento por la contratación del vuelo había sido responsabilidad del Nantes, pero al final han señalado que el equipo no fue responsable de la organización del viaje y, por consecuencia, del trágico desenlace en el Canal de la Mancha.

El eco de una despedida trágica

Detrás de los litigios financieros, persiste la memoria de Emiliano Sala, el delantero de 28 años que perdió la vida cuando su carrera estaba en un punto alto.

El informe técnico reveló un cóctel letal: un piloto inexperto, mal clima e inhalación de monóxido de carbono por parte de los ocupantes antes del impacto.

El fuselaje del Piper PA-46-310P fue hallado semanas después en el fondo del mar, pero fue el audio premonitorio de Sala a sus amigos el que quedó grabado en la historia: "Parece que el avión se está por caer a pedazos... qué miedo tengo".

Con la presencia de su madre, Mercedes Taffarel, en el juzgado, se cierra un capítulo de cifras y demandas, aunque la herida por su muerta se mantiene en sus seres queridos.