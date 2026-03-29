Raúl Jiménez vs. Hormiga González: estadísticas revelan nueva disputa en la delantera de México

La selección mexicana llegó a Chicago con un ambiente distinto: el de la competencia interna que empieza a tomar forma en la delantera. Raúl Jiménez mantiene el cartel y el reconocimiento del público, pero Armando González ya no es una simple alternativa, sino una presión real.

En el duelo frente a Selección de Portugal, los números reflejan que habrá algo de competencia en la Selección Mexicana. Raúl Jiménez fue titular y jugó 60 minutos, pero no registró disparos a portería, tuvo escasa participación en el área rival y no logró generar peligro claro. Su actuación quedó marcada por la falta de conexión ofensiva y la solidez defensiva del rival. En corto, cayó una vez en fuera de lugar, completó 11 de 18 pases, tocó el balón 26 veces y recibió cuatro faltas.

Del otro lado, Armando Hormiga González cambió el ritmo del partido con menos minutos en cancha, apenas 13. El joven delantero, aclamado por la afición que se dio cita en el Estadio Banorte, firmó el único remate de verdadero peligro de México, un cabezazo que pasó apenas desviado del arco defendido por Rui Silva. Además, mostró mayor movilidad, presencia en el área y capacidad para incomodar a la zaga portuguesa.

Armando Gonzalez tuvo para cambiar la historia en el Estadio Banorte, antes Azteca. Mexsport

En la ijusticia de las estadísticas individuales, Jiménez no tiró a gol, mientras González generó la ocasión más clara del partido para México. Aunque la diferencia en números puede parecer mínima, el impacto en el desarrollo del juego fue evidente.

Ahora, ya en Estados Unidos, la competencia por la titularidad en la delantera del Tri se intensifica. El delantero del Fulham sigue siendo el referente y uno de los más buscados por la afición en Chicago, pero la Hormiga comienza a ganar terreno como figura emergente en el combinado mexicano.

En una selección que busca respuestas ofensivas, los minutos y el rendimiento inmediato podrían inclinar la balanza. Y tras lo visto ante Portugal, el puesto parece seguro para Raúl, pero el canterano de las Chivas alzará la mano como refresco y, con un poco de suerte, mejorar su puntería frente a la meta de la Selección de Bélgica.