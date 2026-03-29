Steve Kerr sorprende al mánager de los Blue Jays con una carta: “La derrota no define tu liderazgo”

En el deporte de élite, donde el resultado suele devorarlo todo, todavía hay espacio para gestos que trascienden la pizarra. Eso fue lo que ocurrió entre Steve Kerr y John Schneider en una historia que, aunque nació meses atrás, apenas vio la luz hace pocas horas.

Todo comenzó tras la dolorosa derrota de los Blue Jays de Toronto en la pasada Serie Mundial. Mientras la frustración aún estaba fresca, Kerr —acostumbrado a las alturas y caídas del deporte profesional— decidió escribir una carta a mano. Sí, de puño y letra, sin ornamentos protocolarios ni mediáticos. Era algo más íntimo. Palabras dirigidas al corazón.

“No te conozco, pero sentí la necesidad de escribirte después de ver tu increíble liderazgo durante la Serie Mundial”, plasmó el coach de los Warriors de Golden State en el arranque del mensaje. "El dolor fue real. Pero lo que siempre perdura tras las duras derrotas es el carácter y la unión del grupo. La derrota no te definirá, pero la forma en que tú y tus compañeros se comportaron después sí lo hará", menciona el exitoso coach de la NBA.

Steve Kerr, durante un juego contra los Hawks de Atlanta. Reuters

La carta, sin embargo, no llegó a leerse de inmediato. Perdida entre papeles en la oficina de Schneider, el sobre permaneció cerrado durante meses. Fue hasta hace poco que el mánager la encontró, como si el tiempo hubiera decidido que ese mensaje debía leerse en otro momento, quizá más oportuno.

En su contenido, Kerr hablaba desde la herida propia, desde aquella derrota en el Juego 7 de las Finales de la NBA de 2016. Por eso, su mensaje tenía peso.

Más que consolar, Kerr reconocía. Más que suavizar el golpe, lo resignificaba. En un entorno en el que el fracaso suele estar acompañado de cuestionamientos, el entrenador apostó por el carácter, conocedor de que el éxito jamás se revisa.

El gesto, inusual entre disciplinas, revela un código entre líderes de alto rendimiento. Aunque la gente de beisbol y la de basquetbol habiten universos distintos, la presión, la caída y la reconstrucción hablan el mismo idioma. Y una simple carta pesa tanto como un título.