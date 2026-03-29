Caín Camacho: Dan con aficionado del plumón y 'le cantan un tiro'

La figura de Caín Camacho es reconocida por su vestimenta para los partidos de México, sin embargo, su nombre apareció en el ojo del huracán luego de que le arrebatara el plumón a Fidalgo en la reinauguración del Estadio Banorte, evitando que firmara autógrafos; aficionados lo buscan y lo retan a un tiro.

La noche de este sábado 28 de marzo, México empató 0-0 en el Estadio Banorte en un partido marcado por el debut de Álvaro Fidalgo con el conjunto nacional y el primer compromiso de Armando Hormiga González en el recinto que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo.

Una vez finalizado el partido entre aztecas y lusos, Álvaro Fidalgo se dispuso a firmar autógrafos a los aficionados que se encontraban en la remodelada grada que tiene vista al túnel de los nuevos vestidores.

Caín Camacho es uno de los aficionados que han seguido a México durante sus últimos partidos. Captura de pantalla

En dicho instante, el 19 del Tri cumplió el deseo de los aficionados y Caín Camacho se convirtió en el primero en obtener su autógrafo, sin embargo, éste le arrebató el plumón al mediocampista de la Selección Mexicana y se retiró de las tribunas sin explicación alguna.

Caín Camacho y su vestimenta para el Mundial 2026

Tras este suceso, el video se comenzó a viralizar y diversos usuarios dieron con el nombre de este aficionado al Tri, quien ya había sido entrevistado por VictoryMe, explicando cómo se compone su vestimenta, misma que le da un colorido al previo del partido:

Balón Trionda: mismo que rodará en las canchas de 16 estadios durante 104 partidos del Mundial 2026.

Playera verde: representando el césped en donde sucede la magia en un Mundial, en ella luce el escudo antiguo de la Selección Mexicana y el logo que viste al Tri.

Trofeo de Copa del Mundo: entregada por primera vez en 1974 en sustitución de la Jules Rimet (1930-1970).

Zapatos: haciendo alusión al modelo Copa Mundial que son el más representativo de esta justa.

Sombrero: en la parte interior de la visera cuenta con un águala impresa representando a México.

Bandera: su base es un mantel que pertenecía a su madre, mismo que cuenta con la figura del trofeo de la Copa del Mundo y el logo oficial del Mundial 2026.

Pese a su fervor por la Selección Mexicana, el acto de arrebatarle el plumón a Álvaro Fidalgo es algo que no perdonan los aficionados, por lo que -desde una cuenta parodia- ya le empiezan a llover los reclamos, provocándolo y cantándole un tiro.

BFG