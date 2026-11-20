Un total de 12 futbolistas que podrían ser parte de la siguiente Liguilla del Apertura 2026 podrían perderse los Cuartos de Final de ida en caso de recibir una tarjeta amarilla dentro de la Jornada 17; estos son los jugadores apercibidos.

La Jornada 17 del Apertura 2026 de disputará entre el viernes 20 y domingo 22 de noviembre, donde -matemáticamente- 12 conjuntos se mantienen con posibilidades de estar en la siguiente etapa del futbol mexicano.

De los equipos que aún pueden estar dentro de la Fiesta Grande, únicamente Chivas, Atlas y Pumas no contarán con un jugador suspendido en caso de que vean una nueva tarjeta amarilla dentro de la Jornada 17.

Un total de 12 equipos llegan a la Jornada 17 con posibilidades de estar presentes en la Liguilla del Apertura 2026. Mexsport

Apercibidos de cara a la Liguilla

Con 4 tarjetas amarillas, estos son los jugadores, equipos a los que pertenecen y los rivales a los que se medirán en esta última Jornada 17. En caso de ver una nueva cartulina preventiva, se perderán los Cuartos de Final de ida:

1. José Paradela / Cruz Azul (Vs Chivas en la Jornada 17).

2. Kevin Álvarez / América (Vs Tigres).

3. Franco Romero / Toluca (Vs Pachuca).

4. Manuel Capasso / Atlas (Vs FC Juárez).

5. Felipe Sánchez / Santos (Vs León).

6. Aldo Pérez / Santos (Vs León).

7. Sebastián Vegas / León (Vs Santos).

8. Oussama Idrissi / Pachuca (Vs Toluca).

9. Adonis Preciado / Xolos (Vs Atlante).

10. Paulo De Almeida / Querétaro (Vs Necaxa).

11. Diego Reyes / Querétaro (Vs Necaxa).

12. Ali Ávila / Querétaro (Vs Necaxa).

* Puebla, Atlético San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez no son considerados en esta lista debido a que ya no cuentan con posibilidad de jugar Liguilla; de tener un apercibido que vea la amarilla, no estará habilitado para la Jornada 1 del Clausura 2027.

BFG