Terminó la actividad de la Fase Regular en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde Chivas comandó y se adueñó del superliderato en busca de sumar un nuevo título; con Tigres como la gran decepción del certamen, así terminó la tabla de posiciones.

Una vez disputados los 153 partidos de la Fase Regular del Apertura 2026, los 8 invitados a la Liguilla ya conocen su destino, mientras que 10 escuadras del futbol mexicano ya se encuentran de vacaciones y comienzan a planear de lleno el siguiente semestre, mismo que arrancará en el segundo fin de semana del 2027.

Al consumar su eliminación tras la Fase Regular del Apertura 2026, Tigres se consumó como la gran decepción del torneo al únicamente acumular 18 puntos y quedar fuera de la Liguilla a 7 unidades del octavo sitio.

Tigres fue uno de los 10 eliminados en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Por su parte, Atlante vivió su primer torneo en la Liga MX desde que se confirmó su regreso al máximo circuito del futbol mexicano, sumando 14 puntos y concluyendo en el penúltimo sitio de la clasificación.

La Liguilla del Apertura 2026 arrancará este miércoles 25 de noviembre, donde siete conjuntos intentarán derrocar a La Máquina de Joel Huiqui y evitar que el conjunto celeste se una a la selecta lista de bicampeones en la Liga MX desde la instauración de los torneos cortos.

Tabla de la Liga MX: Apertura 2026

Los primeros 8 conjuntos clasifican a la Fiesta Grande del Apertura 2026 para la etapa de los Cuartos de Final, mientras que los 10 equipos restantes se marchan eliminados y con las manos vacías tras la Fase Regular:

1. Chivas / 33 puntos (+12 diferencia de goles).

2. Cruz Azul / 32 (+10).

3. América / 30 (+14).

4. Atlas / 28 (-3).

5. Toluca / 27 (+12).

6. Monterrey / 27 (+4).

7. León / 26 (+3).

8. Pachuca / 25 (+11).

9. Xolos / 25 (+4).

10. Santos / 25 (+2).

11. Pumas / 21 (-4).

12. Querétaro / 21 (-6).

13. Puebla / 20 (-4).

14. Atlético San Luis / 20 (-5).

15. Tigres / 18 (-7).

16. Necaxa / 14 (-11).

17. Atlante / 14 (-11).

18. FC Juárez / 12 (-21).

La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el miércoles 25 de noviembre. Mexsport

BFG