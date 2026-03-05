China en conversaciones con Irán para permitir paso seguro de petróleo y gas por Ormuz

China está en conversaciones con Irán para permitir el paso seguro de buques con crudo y gas natural licuado de Qatar por el estrecho de Ormuz, a medida que se intensifica la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron tres fuentes diplomáticas a Reuters.

La guerra, que entró en su sexto día el jueves, ha dejado prácticamente cerrado este importante paso marítimo, lo que ha aislado a países de todo el mundo de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

China, que mantiene relaciones amistosas con Irán y depende en gran medida de la oferta de Oriente Medio, no está satisfecha con la decisión de la república islámica de paralizar el tráfico marítimo a través del estrecho y está presionando a Teherán para que permita el paso seguro de los buques, según las fuentes.

La segunda economía más grande del mundo obtiene alrededor del 45 por ciento de su petróleo del estrecho.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que un barco llamado Iron Maiden atravesó el estrecho durante la noche después de cambiar su señalización a "propietario chino", pero se necesitarán muchos más viajes para calmar los mercados globales.

Los precios del crudo LCOc1 han subido más de un 15 por ciento desde que comenzó el conflicto, en un contexto de paradas en la producción a medida que Teherán ataca las instalaciones energéticas del golfo y los buques que cruzan el estrecho.

Sus misiles también han llegado a lugares tan lejanos como Chipre, Azerbaiyán y Turquía, lo que ha desestabilizado los mercados globales y ha llevado a las principales economías a advertir sobre los riesgos de inflación.

El tránsito de petroleros por el estrecho se redujo a cuatro buques el 1 de marzo, el día después del estallido de las hostilidades, contra un promedio de 24 al día desde enero, según los datos de seguimiento de buques de Vortexa.

Según Vortexa y el rastreador de buques Kpler, alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho.

El veterano de la industria azucarera Mike McDougall dijo a Reuters que, según los ejecutivos del sector de Oriente Medio, en estos momentos hay algunos buques transitando por el estrecho, todos ellos de propiedad china o iraní.

Jamal Al-Ghurair, director general de Al Khaleej Sugar, en Dubái, dijo a Reuters que algunos buques que transportan azúcar pueden atravesar actualmente el estrecho, mientras que otros no, sin dar más detalles.

El Gobierno de Irán dijo a principios de esta semana que no se permitiría el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque perteneciente a Estados Unidos, Israel, países europeos o sus aliados, pero la declaración no mencionaba a China.

Con información de Reuters.