Juan Ramón de la Fuente se reúne con embajadores en Medio Oriente

En seguimiento a la situación que prevalece en Medio Oriente y la atención a la comunidad mexicana en esta región, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual de trabajo con los embajadores mexicanos y encargados de representaciones diplomáticas en Irán, Kuwait, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Palestina, Jordania, Líbano y Egipto.

Hasta esta tarde, 321 connacionales ha sido evacuados de Medio Oriente y se mantiene el contacto con los integrantes de la comunidad que residen o se encuentran en tránsito por alguna de estas naciones.

De acuerdo con la cancillería, el secretario De la Fuente reiteró que el fortalecimiento de las medidas de seguridad es prioridad para salvaguardar la integridad física, tanto de funcionarios diplomáticos como la de nuestras y nuestros connacionales.

Al mismo tiempo, agradeció y reconoció el buen trabajo que el personal diplomático ha realizado con un gran compromiso, ante la situación que se desarrolla en el Medio Oriente.

Durante la conversación, el canciller instó a los titulares de las distintas representaciones a fortalecer la relación con las autoridades locales, para facilitar las gestiones de evacuación vía aérea, marítima y terrestre en los países donde existan condiciones de seguridad para ello.

Se fortalecerá el flujo de la información que es compartida oportunamente con nuestras y nuestros connacionales, tanto personalmente como a través de redes locales y medios de contacto ya establecidos y que han mostrado ser eficaces”.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

RLO