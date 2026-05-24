Joel Huiqui confía que Cruz Azul saldrá campeón: "Estamos listos para ganar"

Llegó el momento decisivo, estamos a minutos de que Pumas y Cruz Azul se enfrenten en 90 minutos, o más, por el título del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con sus mejores cartas, ya que saldrán con sus mejores hombres desde el inicio, en busca de brindar un espectáculo en la cancha del Olímpico Universitario.

César 'Chelito' Delgado afirmó que Joel Huiqui era una persona callada Mexsport

Joel Huiqui promete ganar el título en Cruz Azul

Previo a que se juegue el partido por el título, en declaraciones para TUDN, el entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, lanzó un mensaje para toda la afición, refiriendo que el equipo está concentrado en el juego y muy confiados en que ganaran.

Muy emocionado, contento de estar aquí. El equipo está al 100, consciente de que será un partido muy importante y estamos listos para ganar”, refirió.

El entrenador celeste añadió un extra al partido, señalando que ver lleno el Estadio Olímpico Universitario es algo bueno para el juego y sobre todo, para el futbol mexicano.

“Es padrísimo ver un escenario tan padre como lo es CU, es importante por la esencia del futbol. Hoy veo, en el camino, a mamás, papás, hijos y eso es increíble. El futbol es eso, la esencia del deporte es esto y el equipo está muy contento”, señaló.

Por último, sobre cómo actuará Cruz Azul para este partido ante Pumas, Huiqui puntualizó que La Máquina siempre busca ser protagonista, sea de local o visitante, y hoy no será la excepción.

Nuestra propuesta siempre será la misma, de visitante o de local. La idea es ganar, la única manera de conseguir el título es ganando, así que estaremos frente a un equipo que imponga condiciones”, finalizó.

En Cruz Azul están enfocados en ganar la final del Clausura 2026 @Victor_VelRan

Huiqui podría quedarse como DT del Azul si gana la Final

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó que Joel Huiqui continuaría al frente del Cruz Azul de manera definitiva solo si conquista el título del Clausura 2026.

Velázquez detalló que, al decidir que Huiqui tomara las riendas del proyecto tras la salida de Nicolás Larcamón, ya se había platicado internamente sobre su futuro.

“Él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar, sí, por supuesto todo el cuerpo técnico, como se hace en cualquier institución y como se hace en cualquier proceso”, afirmó.

El presidente resaltó el conocimiento profundo que Huiqui tiene del club, donde ha estado prácticamente toda su vida, pasando por las fuerzas básicas y diferentes roles.