Afición de Cruz Azul lanza emotivo mensaje a Joel Huiqui previo a la Final

Tras una campaña sólida y un cierre de temporada que ha ilusionado a su afición, Cruz Azul se encuentra mentalizado y físicamente preparado para disputar la Gran Final del Apertura 2026 ante Pumas.

Varios analistas y casas de apuestas colocan a La Máquina como el favorito para levantar el título, destacando su solidez defensiva, el buen momento de sus delanteros y la experiencia de su plantel en instancias finales.

En Cruz Azul cierran filas de cara al partido de este domingo ante Pumas Cortesía Cruz Azul

“!Huiqui, quédate!”, el mensaje de la afición celeste

Esta noche, frente al hotel de concentración de Cruz Azul, cientos de seguidores se congregaron para brindar una emotiva serenata al plantel. Con cánticos, banderas y bengalas, la afición celeste mostró su apoyo incondicional a pocas horas del decisivo encuentro.

En medio de la algarabía, uno de los momentos más destacados fue el cántico dirigido al técnico, Joel Huiqui. La porra azul coreó con fuerza “¡Huiqui, quédate!”, enviando un claro mensaje de que lo quieren seguir viendo como DT del equipo.

Huiqui, visiblemente emocionado, saludó desde el balcón junto al resto del equipo y, después de unos minutos, bajó para tomarse fotos y firmar autógrafos con la afición. La serenata se extendió por varios minutos, con los jugadores respondiendo al cariño de su gente.

La afición de Cruz Azul, totalmente ilusionada por la décima

La afición de Cruz Azul está viviendo una de sus semanas más emocionantes en los últimos años. Desde la mañana, miles de seguidores participaron en el banderazo oficial, llenando las inmediaciones de La Noria.

Fiesta en La Noria: Afición apoya a Cruz Azul Cortesía Cruz Azul

Por la noche, la serenata en el hotel de concentración ratificó que el apoyo será total. Los aficionados están convencidos de que este puede ser el año del ansiado título y no han escatimado esfuerzos para transmitirlo al equipo.

¿Nico Ibáñez jugará la Final con Cruz Azul?

A pesar de la lesión que lo ha marginado de las últimas semanas, el delantero Nico Ibáñez mantiene viva la posibilidad de estar disponible para la Final. El cuerpo médico del Cruz Azul ha trabajado intensamente en su recuperación y existe optimismo de que pueda al menos formar parte de la convocatoria.