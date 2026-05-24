Uriel Antuna llega a la Final de Liga MX con Biblia bajo el brazo

Uriel Antuna descendió del camión con una Biblia roja bajo el brazo. No la escondió ni la soltó a su llegada al Estadio Olímpico Universitario. Entre el caos de las cámaras, aficionados y personal de seguridad, el atacante de los Pumas avanzó aferrado a ella como quien carga algo más importante que unos tachones o unos audífonos antes de una final.

Es una imagen habitual en él. Desde hace meses, Antuna suele llegar así a los partidos, acompañado de su Biblia y de una serenidad distinta a la que proyectaba en otros momentos de su carrera.

Porque existen derrotas silenciosas que pesan más que cualquier eliminación. Vacíos que aparecen cuando termina el ruido de los estadios y se apagan los reflectores. Ahí, en esa soledad que muchas veces acompaña al futbolista profesional pese a la fama y el dinero, Antuna encontró refugio en Cristo.

En 2024, el jugador hizo público su bautismo cristiano y habló abiertamente sobre el cambio que vivió en su vida personal. “Me di cuenta de que la fama y el dinero no llenaban el vacío. Hoy mi prioridad es Dios y mi familia”, declaró en ese entonces.

La escena previa a la final tuvo algo profundamente humano. Apenas descendió del autobús, Antuna dejó de mirar al frente y buscó a su familia. Encontró a su esposa y a sus hijos a un costado del acceso al estadio. Los abrazó largo, les dio varios besos y sonrió mientras sostenía todavía la Biblia roja contra el pecho.

Después volvió a ponerse en modo futbolista. Caminó hacia el túnel que conduce al vestidor para reunirse con sus compañeros antes del duelo frente a su ex equipo, Cruz Azul. Afuera, la final comenzaba a hervir entre cánticos y lluvia. Antuna entró al estadio cargando otra clase de fuerza. La de la fé, que asegura haberle cambiado la vida.