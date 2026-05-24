Pep Guardiola se despide del Manchester City entre lágrimas y un legado imborrable

El ciclo de una década de Pep Guardiola al frente del Manchester City llegó a su fin este domingo y a pesar de la derrota ante el Aston Villa por 2-1, el resultado en el Etihad Stadium no era lo importante, sino el adiós de un hombre que le dio una era de éxitos al equipo.

Antoine Semenyo había adelantado al cuadro local, pero el doblete de Ollie Watkins selló la caída de los 'Sky Blues' en una tarde donde la nostalgia pesó más que el marcador.

El punto de quiebre en la jornada ocurrió al minuto 59. Bernardo Silva fue sustituido y recibió una guardia de honor por parte de ambos equipos. Al llegar a la línea de banda, el mediocampista portugués se fundió en un abrazo con su entrenador, desatando las lágrimas de ambos ante los miles de aficionados.

"Bernardo estaba emocionado hoy, antes del juego. Si quieres llorar, entonces llora, si quieres reír, ríe. Las emociones tienes que expresarlas. Yo no lloro, pero cuando veo a alguien más llorar, entonces lloro", explicó el estratega sobre ese instante que encapsuló el fin de su gestión.

La afición rindió homenaje desde las horas previas. Una manta gigante con la leyenda "10 años con Pep - Cambiador del juego, creador de historia, City por siempre" adornó las gradas. Unai Emery, su técnico rival el día de hoy, le entregó un reconocimiento previo al silbatazo inicial, catalogando a su compatriota como "el mejor entrenador del mundo".

Pep Guardiola deja el Manchester City tras su último encuentro después de 10 años. Action Images via Reuters

"Nunca imaginé esta cantidad de amor": El discurso de Guardiola en su última aparición

Al término del encuentro, Guardiola tomó el micrófono en el centro del campo para dirigirse a las gradas.

"Un minuto de silencio por favor. Estoy muy nervioso. Aterrado en este momento. ¿Por qué me quieren tanto? ¿Por qué me hacen esto? Nunca pude imaginar la cantidad de amor", arrancó el catalán.

"Ha sido un honor increíble, tremendo, ser su entrenador y estar aquí durante estos 10 años. El video fue tan largo por la cantidad de trofeos y emociones increíbles".

Fiel a su filosofía, pidió que su paso por Inglaterra no se mida solo por el palmarés. "Por favor, me encantaría que no solo recordaran los trofeos que ganamos. Esa es la razón por la que pude quedarme 10 años; nadie puede sostener tantos años aquí. Con suerte, a través de estos jugadores increíbles, brindamos emociones que hicieron que la gente viniera aquí y sintiera que tal vez nos íbamos a divertir. Esa es la razón por la que estamos aquí".

Sobre el honor de inmortalizar su apellido en el estadio, destacó: "Mi papá está aquí en las gradas, 94 años. Tal vez no se da cuenta, pero estoy bastante seguro de que mi esposa y mis hijos se dan cuenta de que por muchos, muchos años nuestro apellido estará aquí. Ese es el gran honor que podría recibir de este club".

Finalmente, cerró su etapa con una petición directa a la afición que lo acompañó durante la última década: "Nunca esperé estar aquí 10 años. Mánchester se convirtió en mi hogar. Una cosa más antes de que todos se vayan a casa por cervezas o vino... si en los próximos años me ven en las calles en cualquier parte del mundo, si eres un aficionado del Manchester City, ven y abrázame. Lo necesitaré”.

El discurso no fue visto por todos en Inglaterra dado que Sky Sports decidió cortar esta parte de la transmisión, lo cual generó críticas y obligó a la cadena a disculparse.