¿Efraín Juárez se va de Pumas tras la Final del Clausura 2026?

Minutos antes de que Pumas se jugara el título del Clausura 2026 ante Cruz Azul, David Faitelson señaló a Efraín Juárez, entrenador al que ve fuera de la Liga MX de cara al siguiente semestre a pesar de que gane el campeonato esta noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas intenta romper con una sequía de 15 años si ser campeón en Liga MX con Efraín Juárez como su estandarte, blanco de críticas durante las 17 Jornadas de Fase Regular y ls 5 compromisos de Liguilla que han disputado los universitarios en este Clausura 2026.

Efraín Juárez no ha recibido sanción alguna previo a la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, pese a la protesta presentada por La Máquina ante la FMF y la Liga MX. Mexsport

La afición se dio cita de manera sumamente temprana en el Estadio Olímpico Universitario y, pese al gran operativo de seguridad, se presentó un portazo dentro de uno de los túneles que dan acceso a las tribunas del inmueble dos veces mundialista.

Pese a ello, David Faitelson fue contundente en la previa del compromiso y aseguró que él ve fuera a Efraín Juárez de Pumas tras concluir el presente semestre:

Creo que Efraín ha logrado identificar lo que hacía Hugo Sánchez (…) presiento que es la última noche de él como técnico de Pumas, él va a tomar un rumbo para irse a dirigir a Europa. Él quiere empezar a picar piedra en Europa y me parece que sería un paso muy legítimo”, mencionó en ‘Línea de 4’ previo a la Final.

Lo único que es cierto es que Efraín Juárez estará presente en el banquillo del Estadio Olímpico Universitario para tratar de superar el planteamiento de Joel Huiqui y sumar la octava estrella de los universitarios desde su fundación y participación en el futbol mexicano.

El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, para atestiguar los que ocurra entre ambos conjuntos desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

BFG