VIDEO: Pablo Solari rompe el trofeo de campeón del Spartak de Moscú

La celebración del argentino Pablo Solari por la victoria del Spartak de Moscú en la final de la Copa de Rusia de este domingo se volvió viral, pero no por el festejo, sino por lo sucedido al trofeo en imágenes que ya han dado la vuelta al mundo.

El partido entre el Spartak de Moscú y el Krasnodar tuvo que llegar hasta la ronda de penales tras haber empatado a un gol en los 90 minutos. Solari abrió el marcador al minuto 35, dándole la ventaja provisional al conjunto moscovita antes del descanso. La respuesta del Krasnodar llegó al minuto 56 por Douglas Soares. En la ronda de penales, el Spartak logró cuatro anotaciones con el último gol cobrado por Esequiel Barco.

El resultado le dio al Spartak Moscú su título 32.

El festejo de cristal que se volvió viral

La anécdota que marcó la velada ocurrió durante la celebración tras el extenuante partido. Fue en ese momento cuando Pablo Solari tomó el trofeo para las fotografías. La celebración se convirtió en un momento de incredulidad cuando el jugador argentino lo alzó y, en uno de esos movimientos, la copa de cristal se rompió en varios pedazos.

Según algunos testigos, el problema fue que al hacer el movimiento rápido de descenso con los brazos, impactó fuertemente la base de la copa contra su pierna izquierda, lo que originó que la pieza se quebrara.

Solario no daba crédito a lo sucedido. Sus compañeros, en lugar de enojarse solo se rieron. Si bien ahora se han quedado sin trofeo, en sus memorias estará el partido que los vio coronarse una vez más.

Hasta ahora no se ha dicho si recibirán un reemplazo del trofeo, pero todo indica que esto podría pasar en próximos días.