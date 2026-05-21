Huiqui manda advertencia a Efraín Juárez tras reclamos arbitrales en la final del Clausura 2026

Después de que Efraín Juárez recriminó la postura institucional del Cruz Azul por pedir un cambio de árbitro para la final de vuelta del Clausura 2026, el estratega Joel Huiqui respondió con guante blanco.

Hay que multarlo, no puedes hablar del arbitraje, no puedes ensuciar la final”, contestó Huiqui tras la igualada sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con al serie caliente al tratarse dos de los equipos grandes del futbol mexicano, Joel Huiqui dio mérito a la campaña de los Pumas.

Final que es maravillosa, los dos equipos están aquí porque se lo merecen, Pumas primero, Cruz Azul tercero. Lo importante es analizar, ver lo que hicimos bien y mal, la competencia es compleja, es la realidad, pero no ensuciar la final, fue transparente y honesta, nos hubiera encantado ganar con muchas opciones de gol que tuvimos, tienen un gran portero y sacó todas (Keylor Navas)”, destacó del primer juego de la gran final.

Pese a la montaña de emociones en Ciudad de los Deportes, el técnico de La Maquina se mostró tranquilo para la visita al Olímpico Universitario, donde la entidad celeste ya se coronó recientemente con la Concacaf Champions Cup.