Joan Laporta señala fallos del Real Madrid a menos de una semana del Clásico en España

A pesar de que el Real Madrid ha realizado en los últimos años una fuerte inversión para contratar figuras del calibre de Kylian Mbappé, Arda Güler, Jude Bellingham y Bernardo Silva, entre otros, para ganar títulos. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que la incorporación de grandes estrellas no garantiza el éxito deportivo.

El presidente blaugrana volvió a lanzar críticas contra el modelo deportivo del Real Madrid, basado en la contratación de futbolistas de renombre con el objetivo de conquistar todos los títulos posibles. Sin embargo, esta fórmula también ha generado tensiones en el vestuario, como la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Joan Laporta considera que el Real Madrid no gestiona bien sus fichajes. @FCBarcelona

Además, utilizó como referencia el caso de Kylian Mbappé, quien, pese a registrar grandes estadísticas individuales, no ha conseguido todos los títulos por los que fue contratado.

Han tirado de cartera para pagar cantidades muy elevadas por muchos jugadores que no están dando los resultados esperados… Más de un gallo en el mismo corral no puede funcionar, nunca”, declaró a la revista deportiva L’Équipe.

Joan Laporta critica el modelo deportivo del Real Madrid. REUTERS

Asimismo, Laporta aseguró que el verdadero éxito deportivo radica en potenciar un sistema de juego a través de las cualidades de los futbolistas, en lugar de adaptar los esquemas tácticos a las características individuales de las estrellas que se incorporan al equipo.

La fortaleza del Barça es contar con grandes talentos, jugadores de La Masia y jugadores que vienen de otras culturas futbolísticas, y conseguir formar un equipo con una sinergia que funcione. Ellos han preferido las individualidades y los grandes fichajes… En el fútbol, la prioridad es el conjunto y el espíritu de equipo. Si no tienes eso, el proyecto no funciona”, declaró a la revista deportiva L’Équipe.

Para Laporta es más importante contar con una filosofía de juego que tener múltiples estrellas. REUTERS

Laporta critica al Real Madrid por el caso Negreira

De igual forma, el presidente del Barcelona lanzó un dardo contra la postura institucional y la imagen pública del Real Madrid, al que acusó de mantener sus críticas hacia el conjunto Blaugrana por el caso Negreira para desviar la atención de sus resultados deportivos. En ese sentido, relacionó la postura del club merengue con las dos temporadas sin títulos que ha atravesado la institución.

Creo que el Real Madrid ha perdido credibilidad e intenta justificar todo esto por todos los medios, mintiendo sobre el caso Negreira, porque lleva dos años sin ganar nada. Nosotros ganamos y somos candidatos a ganarlo todo".

¿Hay una estrategia detrás de las palabras de Joan Laporta?

Las declaraciones de Laporta llegan en la antesala del clásico del próximo fin de semana, por lo que también podrían interpretarse como una estrategia para generar presión en el entorno del Real Madrid y desestabilizar el vestidor de su rival antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Con la lucha por el título de Liga en juego, el Barcelona busca mantener su ventaja en la clasificación, actualmente marcha primero con paso perfecto, pues ha ganado todos sus partidos en lo que va de LaLiga, y aventaja a los merengues por seis puntos, quienes marchan terceros.