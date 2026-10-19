Suspendido y multado: C.J. Gardner-Johnson recibe duro castigo de la NFL por escupir a rival

El safety de los Buffalo Bills, C.J. Gardner-Johnson, recibió una sanción de un partido de suspensión sin goce de sueldo por parte de la NFL. La medida disciplinaria se determinó luego de protagonizar un altercado en el que lanzó un escupitajo a Brock Bowers, ala cerrada de Las Vegas Raiders, lo que provocó su expulsión inmediata del encuentro del domingo.

La liga confirmó que, además de la inhabilitación deportiva, Gardner-Johnson recibirá una multa económica de 16,883 dólares por cometer una falta catalogada como conducta antideportiva física flagrante.

Detalles de la agresión en el Allegiant Stadium

El incidente se suscitó durante el segundo cuarto del partido celebrado en Las Vegas:

La infracción: Tras un intercambio de provocaciones verbales con Bowers, el defensivo de Buffalo perdió los estribos y lanzó un escupitajo hacia la posición del ala cerrada rival.

La sanción en el campo: El juez de campo Tra Blake presenció directamente la acción, decretando una penalización de 15 yardas en contra de los Bills y la descalificación automática del safety.

El reglamento: De acuerdo con el dictamen de la liga, el proceder del jugador de 28 años violó la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, que castiga los actos contrarios al espíritu deportivo.

Vigencia del castigo y disculpa pública

Dado que los Buffalo Bills se encuentran en su semana de descanso (bye week), la suspensión administrativa entrará en vigor el lunes 26 de octubre. Esto significa que Gardner-Johnson se perderá el enfrentamiento de la Semana 8 ante los Baltimore Ravens el 1 de noviembre, pudiendo ser reinstalado en el roster activo hasta el lunes 2 de noviembre.

Horas después del juego, el profundo recurrió a sus redes sociales para emitir una disculpa pública en la que reconoció que su comportamiento fue inapropiado e innecesario:

Quiero disculparme sinceramente con mis compañeros, la organización de los Buffalo Bills, la afición y con Brock Bowers. Mi comportamiento fue completamente inapropiado y no refleja el profesional que aspiro ser. Asumo la total responsabilidad por mis acciones y por la suspensión impuesta por la NFL. Trabajaré intensamente en la semana de descanso para regresar de la mejor manera", expresó en su comunicado.

A pesar de quedarse sin una pieza clave en la secundaria durante el encuentro, los Bills sostuvieron el resultado para adjudicarse la victoria por un marcador de 33-30. El cuerpo técnico deberá reajustar la estrategia de la línea defensiva profunda para encarar la segunda mitad del calendario regular.