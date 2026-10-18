Real Madrid vence a Sevilla en noche de golazos y polémica arbitral 

El Real Madrid firmó una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, un resultado que le permite llegar con el ánimo a tope al Clásico de la próxima semana contra el Barcelona. Sin embargo, el triunfo blanco no estuvo exento de controversia por decisiones arbitrales que marcaron el rumbo del encuentro.Polémica desde el inicio con Arda Güler

Polémica desde el inicio con Arda Güler

El marcador se abrió con una obra de arte de Arda Güler, quien anotó el 1-0 para los locales. La controversia estalló segundos antes de la anotación: el atacante turco perdió la cabeza y soltó un codazo a un rival mientras disputaban el balón hombro a hombro.

Pese a que la acción pudo derivar en la anulación del tanto y una tarjeta roja por agresión, el colegiado no fue llamado al monitor del VAR y los árbitros en cabina determinaron que no había elementos suficientes para revertir la jugada.Mbappé encandila con magia y efectividad

Tras el primer golpe, Kylian Mbappé tomó las riendas del ataque merengue. El francés firmó el 2-0 con una genialidad al más puro estilo de Zinedine Zidane, ejecutando una ruleta magistral para quitarse de encima a la defensa y al guardameta antes de mandar el balón al fondo de las redes.

En la segunda mitad, la polémica arbitral regresó al terreno de juego. El silbante central señaló pena máxima a favor del conjunto blanco tras un ligero contacto sobre el propio Mbappé dentro del área. "Kiki" no desaprovechó la oportunidad desde los once pasos y selló su doblete cobrando a lo Panenka.Cierre de partido y panorama en la tabla

Hacia el final del compromiso, Ousmane Diomande sumó el cuarto gol para la causa madrileña, mientras que Mau Bueno descontó para el conjunto hispalense para dejar el 4-1 definitivo.

Real Madrid, listo para su visita a Barcelona

Con esta victoria, el Real Madrid escala a la tercera posición de la tabla general con 21 puntos. El cuadro blanco llegará motivado, aunque a seis unidades de distancia del líder Barcelona, para disputar El Clásico el próximo domingo.